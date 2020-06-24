Финансы

РБКРБКРоссияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
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с чего всё началось

Россияне начали возвращать валюту в банки

На 1 июня объем валютных депозитов составил $88,97 млрд. Это произошло после того, как россияне в течение четырех месяцев подряд забирали валюту из банков.
РБК00:00

Подробнее о событии

Жители России начали возвращать валюту в банки

БИЗНЕС Online02:28

Россияне начали возвращать валюту в банки

Московский Комсомолец03:37

Россияне начали возвращать валюту в банки

URA.Ru03:27

Россияне стали возвращать валюту в банки

РИА Новости03:47

Россияне принялись возвращать валюту в банки

Lenta.ru01:46

Россияне начали возвращать валюту в банки

Эхо Москвы01:36

Россияне начали возвращать валюту в банки

РБК00:00
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Политика

Путин поздравил россиян и гостей парада с 75-й годовщиной Победы в ВОВ

Газета.Ru 03:18
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Политика

На параде на Красной площади прошли иностранные военные

На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
95
Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
25
Общество

В России зафиксированы 7176 новых случаев коронавируса

Оперштаб сообщает, что среди заболевших 31,6% не имели клинических проявлений заболевания.
Слово и Дело 03:56
Армия и оружие

Истребители Rafale не помогут Индии в случае противостояния с Китаем в воздухе

Военное обозрение вчера в 09:50
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о лишении актёра водительских прав

REGNUM вчера в 06:44
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Коммерсантъ вчера в 16:37
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Наука

Украина и Италия вышли из российского проекта по изучению Вселенной

Киев и Рим отказались от участия в создании астрофизической обсерватории «Гамма-400» для изучения гамма-лучей, поэтому телескоп будет чисто российским, рассказал 24 июня научный руководитель проекта, главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер.
Известия вчера в 20:46
2
Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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Общество

Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин

Для семей с детьми до трех лет 15 тысяч рублей за три месяца Еще в первом обращении к нации глава государства объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Новости Перми 59.ru 01:41
2
Общество

В Саратове прошло торжественное шествие Победы

По площади под музыку военных маршей в исполнении сводного военного оркестра торжественным маршем прошли 15 парадных расчетов соединений и частей Саратовского территориального гарнизона.
Саратов 24 02:26
8
Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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Армия и оружие

Украина: Россия попыталась помешать испытаниям ракеты «Нептун»

Военное дело вчера в 10:51
95
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 23 июня 2020, 14:40 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 07:40
1,8K
Общество

Депутаты МГД потребовали от Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию

Депутаты Мосгордумы потребовали от мэра Москвы Сергея Собянина прекратить принуждение бюджетников к голосованию по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 15:05
19
Происшествия

Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru вчера в 05:38
550
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
29
Космос

Прибор из Италии для «Спектра-М» испытают на воздушном шаре на год позже из-за пандемии

Испытания прототипа итальянского прибора для проекта "Миллиметрон" (обсерватория "Спектр-М") на воздушном шаре отложены на 2021 год.
ТАСС вчера в 18:46
Авто

Lada Vesta получит 400-сильный двигатель

Отечественная модель может получить агрегат Toyota 3s-gte, который в базе имеет отдачу в 260 л.с. Как сообщает издание 32cars.ru, в Instagram появились фотографии перспективного проекта по доработке седана Lada Vesta.
SpeedMe 22 июня в 05:18
96
Политика

«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского

Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Общество

Путин хочет поднять ставку НДФЛ для богатых россиян

Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
МР7.ру вчера в 10:29
2,5K
Общество

В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологии и рестораны

В Тверской области открываются фитнес-клубы, стоматологические клиники и объекты общепита – Губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене ряда ограничений.
ГТРК Тверь вчера в 15:30
7
Политика

Брянскому врачу присвоено звание «Заслуженный врач России»

Заведующему отделением Брянской городской больницы № 1 Валерию Эманову присвоено звание заслуженный врач Российской Федерации.
Рассвет (п.Суземка) 02:31
2
Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
398
Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
4,8K
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
37
Политика

Парад Победы стартовал в Москве

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стартовал на Красной площади в Москве.
ФАН 03:04
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