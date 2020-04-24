с чего всё началось

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

Происшествия В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом Курск, 26 апреля 2020, 12:49 — REGNUM В Курской области 26 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба. 42

Общество Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков. 3,1K

Здоровье Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.

Здоровье В Твери и области подтверждено 23 случая заболевания коронавирусом 26 апреля в Тверской области выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции.

Происшествия Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете Благовещенска Уточняется, что в один из магазинов города зашел мужчина в темной одежде и темной маске и несколько раз выстрелил в охранника. 4

Экономика Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. 90

Здоровье В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц. 4

Общество За сутки в России выявили 6361 новый случай коронавирусной инфекции В России за последние сутки зарегистрировали 6 361 новый случай коронавирусной инфекции, умерли 66 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Здоровье В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19. 38

Политика Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев. 95

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 1,2K

Общество В Татарстане выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом Коронавирус подтвержден еще у 14 жителей Татарстана, 11 человек выздоровели, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике составило 426, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова. 18

Общество Число заразившихся коронавирусом в России превысило 80 тыс Накануне число заразившихся увеличилось на 5966. Всего зарегистрировано 80 949 случаев заболевания.

Экономика ВС России подтвердил незаконность вывода 205 млрд рублей из российского банка Верховный суд России оставил в силе решения предыдущих инстанций по иску банка «Траст», согласно которым внесение «Рост банком» 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции» признан незаконным.

Происшествия В Москве в многоэтажном доме произошел взрыв В одной из квартир в 12-этажном жилом доме в Троицке (Новая Москва) произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс». 3

Общество Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в карантине в Белоруссии Необходимость в введении карантинных мер в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Спорт Российская синхронистка показала себя в любимых купальниках Российская синхронистка продемонстрировала свою коллекцию купальников. Она отметила, что на видео попали лишь самые любимые.