Финансы
РИА НовостиРоссияне стали забирать валюту со вкладов
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ru24 апреля в 04:21
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Будет ли в России введен налог на обмен валюты и выдержат ли банки кризис
Комсомольская правда24 апреля в 18:01
Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
Национальная служба новостей24 апреля в 08:02
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Комментарии
Происшествия
В Курской области выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом
Курск, 26 апреля 2020, 12:49 — REGNUM В Курской области 26 апреля подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
REGNUM 05:49
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
Здоровье
Обнародован план выхода Украины из карантина по коронавирусу
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал в своем Telegram-канале план из 5 этапов по выходу страны из карантина, введенного из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 24 апреля в 15:47
Здоровье
В Твери и области подтверждено 23 случая заболевания коронавирусом
26 апреля в Тверской области выявили 23 новых случая коронавирусной инфекции.
ГТРК Тверь 05:01
Происшествия
Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете Благовещенска
Уточняется, что в один из магазинов города зашел мужчина в темной одежде и темной маске и несколько раз выстрелил в охранника.
РЕН ТВ 03:45
Экономика
Кудрин предложил оказывать продовольственную помощь бедным
В России следует начать оказание продовольственной помощи наиболее бедным слоям населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 03:11
Здоровье
В Челябинской области умер третий пациент с коронавирусом
По данным минздрава региона, на 26 апреля в Челябинской области подтверждены 368 случаев заболевания COVID-19 (плюс 58 новых подтверждений ко вчерашнему дню), из них 47 заболевших выписаны из больниц.
РИА Новости 04:21
Общество
За сутки в России выявили 6361 новый случай коронавирусной инфекции
В России за последние сутки зарегистрировали 6 361 новый случай коронавирусной инфекции, умерли 66 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Общественное телевидение России 05:11
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Политика
Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима
Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
Космос
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида
Астрономы показали фото приближающегося к Земле астероида 1998 OR2. Снимок был опубликован в Twitter.
РЕН ТВ 23 апреля в 14:52
Общество
Жители Берлина вышли на митинг против карантина
News.ru вчера в 12:05
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Общество
В Татарстане выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 14 жителей Татарстана, 11 человек выздоровели, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике составило 426, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 24 апреля в 04:22
Общество
Из-за массового заражения коронавирусом введен карантин в Дивееве
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввел карантин на территории села Дивеево, подписав постановление.
КозаПресс 05:33
Общество
В Чечне спасатели побрились налысо по примеру Кадырова
Российская газета 05:23
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 80 тыс
Накануне число заразившихся увеличилось на 5966. Всего зарегистрировано 80 949 случаев заболевания.
Коммерсантъ 05:02
Экономика
ВС России подтвердил незаконность вывода 205 млрд рублей из российского банка
Верховный суд России оставил в силе решения предыдущих инстанций по иску банка «Траст», согласно которым внесение «Рост банком» 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции» признан незаконным.
Взгляд.ру 06:02
Здоровье
48 новых случаев коронавируса выявили в Кировской области за сутки
48 новых случаев коронавируса выявили в Кировской области за сутки. Общее число зараженных приближается к 400.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 04:38
Происшествия
В Москве в многоэтажном доме произошел взрыв
В одной из квартир в 12-этажном жилом доме в Троицке (Новая Москва) произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 04:53
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии
Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 вчера в 01:47
Общество
Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в карантине в Белоруссии
Необходимость в введении карантинных мер в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 05:46
Общество
В Самарской области коронавирус подтвердился еще у 20 человек
Первый случай был зафиксирован в Красноярском районе. Таким образом, в Самарской области новая инфекция подтвердилась у 229 пациентов.
СОВА 05:05
Спорт
Российская синхронистка показала себя в любимых купальниках
Российская синхронистка продемонстрировала свою коллекцию купальников. Она отметила, что на видео попали лишь самые любимые.
РИА Новости 05:23
Общество
В МЧС рассказали о случаях, когда можно покинуть место самоизоляции
Отмечается, что к числу случаев, когда можно покинуть место изоляции, относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие ситуации, угрожающие жизни или здоровью.
REGNUM 01:10
Футбол
Роман Орещук: Боюсь, из-за пандемии мы откатимся в нулевые годы, но вернемся к адекватным зарплатам
Боюсь, мы откатимся в нулевые годы. Но мы также вернемся к адекватным зарплатам, комиссионным. Футболисты снова захотят уехать в Европу.
Советский спорт 05:27
Происшествия
В Волгоградской области за сутки коронавирус подтвердили у 30 человек
Волгоград, 26 апреля 2020, 13:03 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки.
REGNUM 06:03