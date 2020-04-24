Финансы
МонаВистаРоссияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту
В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ruвчера в 04:21
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Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
Национальная служба новостейвчера в 08:02
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Комментарии
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В России открылся автосалон по продаже новых советских машин
Gazeta.SPb 23 апреля в 09:46
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом
Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
Общество
Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян разместили в обсерваторе
Жители Свердловской области, вернувшиеся в субботу в Екатеринбург из индийского штата Гоа спецбортом компании "Уральские авиалинии", размещены в обсерваторе.
ТАСС 04:43
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»
Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».
Известия 04:22
Общество
Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса
У текущего экономического кризиса есть три ключевые особенности: синхронность, быстрота и глубина.
Вести.Ru 04:51
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.
ТАСС вчера в 14:28
Экономика
В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей
Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
Общество
От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи
Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района.
Вести Сочи 04:12
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Российская газета вчера в 09:45
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
Общество
Переболевшая COVID-19 рассказала о днях в больнице
«Даже если болезнь протекает без осложнений, из медучреждения все равно быстро не выписаться», - отметила женщина, цитирует которую ngs55.ru.
Петербургский дневник 01:14
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
Общество
Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов
Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.
Дождь вчера в 03:17
Экономика
Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей
Глава Сбербанка Герман Греф, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.
Коммерсантъ 05:30
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Общество
Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом
Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях.
Телеканал 360° 23 апреля в 21:56
Авто
Toyota презентовала свой самый маленький кроссовер
Стоит отметить, что расстояние между осями кроссовера Yaris Cross осталось таким же, как и у соплатформенной модели Yaris — 2560 мм.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 04:57
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru 23 апреля в 03:21
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Шоу-бизнес
Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику
Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.
Дни24 04:12