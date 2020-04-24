Финансы

МонаВистаМонаВистаРоссияне резко бросились забирать из банков иностранную валюту

В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных
 Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ruвчера в 04:21

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Россияне начали забирать со вкладов валюту

News.ruвчера в 12:50

Россияне бросились забирать валюту из банков

Московский Комсомолецвчера в 05:50

Россияне за месяц сняли с вкладов $5 млрд

РБКвчера в 11:24

Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков

Национальная служба новостейвчера в 08:02

Россияне стали забирать валюту со вкладов

РИА Новостивчера в 12:18

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков

Комсомольская правдавчера в 05:03

Россияне начали забирать валюту из банков

Lenta.ruвчера в 04:21
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Комментарии

Авто

В России открылся автосалон по продаже новых советских машин

Gazeta.SPb 23 апреля в 09:46
109
Общество

Опубликован проект нового расписания ОГЭ

Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом

Российские инфекционисты прокомментировали скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в стране.
Lenta.ru вчера в 20:56
911
Общество

Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян разместили в обсерваторе

Жители Свердловской области, вернувшиеся в субботу в Екатеринбург из индийского штата Гоа спецбортом компании "Уральские авиалинии", размещены в обсерваторе.
ТАСС 04:43
44
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
30
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
561
Общество

Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио»

Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».
Известия 04:22
Общество

Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса

У текущего экономического кризиса есть три ключевые особенности: синхронность, быстрота и глубина.
Вести.Ru 04:51
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
5,4K
Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

Число умерших пациентов с коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 41 и достигло 366 человек.
ТАСС вчера в 14:28
73
Экономика

В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей

Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.
REGNUM 04:39
14
Общество

От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи

Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района.
Вести Сочи 04:12
2
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Российская газета вчера в 09:45
244
Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

Лучшим наставником сезона стал Баста, за которого проголосовали 40% телезрителей.
ТАСС вчера в 17:55
157
Общество

Переболевшая COVID-19 рассказала о днях в больнице

«Даже если болезнь протекает без осложнений, из медучреждения все равно быстро не выписаться», - отметила женщина, цитирует которую ngs55.ru.
Петербургский дневник 01:14
1
Общество

Глава новосибирского МВД уходит в отставку

Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
201
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
1,5K
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на два шага

Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
1,3K
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
151
Происшествия

СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ведомости 22 апреля в 10:23
391
Общество

Жители регионов смогут оформить рабочие пропуска только на 12 часов

Качанов добавил, что оформить пропуск можно будет через портал госуслуг.
Дождь вчера в 03:17
1,8K
Экономика

Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей

Глава Сбербанка Герман Греф, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок.
Коммерсантъ 05:30
1
Общество

На Ставрополье умер медик, работавший с зараженными коронавирусом

ТАСС 03:55
180
Общество

Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
2
Общество

Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом

Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях.
Телеканал 360° 23 апреля в 21:56
84
Авто

Toyota презентовала свой самый маленький кроссовер

Стоит отметить, что расстояние между осями кроссовера Yaris Cross осталось таким же, как и у соплатформенной модели Yaris — 2560 мм.
Тарантас Ньюс 23 апреля в 04:57
11
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
1K
Здоровье

Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом

На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru 23 апреля в 03:21
38
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,6K
Шоу-бизнес

Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику

Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях.
Дни24 04:12
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