с чего всё началось

В России граждане на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть стали массово забирать из банков иностранную валюту. Об этом свидетельствует отчетная публикация на сайте Центробанка РФ.

Общество Опубликован проект нового расписания ОГЭ Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.

Политика Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. 30

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 561

Общество Пригожин сообщил о смерти главреда «Русского радио» Ларионова начала работать на радио в должности музыкального редактора. В 2016 году она стала главным редактором «Русского радио».

Общество Орешкин назвал три ключевые особенности текущего кризиса У текущего экономического кризиса есть три ключевые особенности: синхронность, быстрота и глубина.

Экономика В России вступило в силу постановление об отсрочке страховых платежей Москва, 25 апреля 2020, 11:39 — REGNUM Постановление об отсрочке страховых платежей в государственные внебюджетные фонды и налогов для предприятий из пострадавших на фоне коронавируса отраслей подписал вице-премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства. 14

Общество От коронавируса скончался депутат Городского Собрания Сочи Константин Гергишан был депутатом Городского Собрания Сочи четвертого и пятого созывов от третьего округа Адлерского района. 2

Общество Глава новосибирского МВД уходит в отставку Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР. 201

Финансы Банк России снизил ключевую ставку на два шага Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага. 1,3K

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. 151

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 391

Экономика Греф: кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд рублей Глава Сбербанка Герман Греф, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По словам господина Грефа, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью", и Сбербанк получил уже сотни тысяч заявок. 1

Общество Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам. 2

Общество Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях. 84

Авто Toyota презентовала свой самый маленький кроссовер Стоит отметить, что расстояние между осями кроссовера Yaris Cross осталось таким же, как и у соплатформенной модели Yaris — 2560 мм. 11