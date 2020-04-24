Финансы

РИА НовостиРИА НовостиРоссияне стали забирать валюту со вкладов

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных
 Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ru04:21

Подробнее о событии

Граждане забирают вклады

Коммерсантъ06:01

Россияне за месяц сняли с вкладов $5 млрд

РБК11:24

Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков

Национальная служба новостей08:02

Россияне стали забирать валюту со вкладов

РИА Новости12:18

Россияне бросились забирать валюту из банков

Московский Комсомолец05:50

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков

Комсомольская правда05:03

Россияне начали забирать валюту из банков

Lenta.ru04:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:16, Ашберн

Комментарии

Общество

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости 14:29
4
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru 11:52
3,5K
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской удивила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на руке.
Discover24 11:37
8
Общество

Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции

Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
1,2K
Здоровье

Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых

К следующему вторнику, 28 апреля, в Петербурге перепрофилируют под прием пациентом с симптомами коронавируса еще пять медицинских учреждений: горбольницы №№ 38 (имени Семашко) и 15, Мариинскую больницу, детскую горбольницу Святой Ольги и роддом №16.
Московский Комсомолец 03:54
11
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

RT на русском 10:40
306
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
506
Политика

В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами

Давид Арахамия, глава фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде, пригрозил Грузии дипломатическими проблемами в случае отзыва посла.
Lenta.ru 10:53
12
Культура

Приближается грандиозный финал шоу «Маска» на НТВ

Piter.tv вчера в 07:12
117
Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
1,4K
Общество

Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники

Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Газета.Ru 13:34
446
Общество

В Саратовской области разрешили работу парикмахерских

Постановление о разрешении работы парикмахерских приняли в правительстве Саратовской области, заявил вице-губернатор Александр Стрелюхин 24 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в областном правительстве.
ИА Красная Весна 14:03
39
Политика

Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 16:06
413
Общество

Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе

Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как попал вирус в страну.
РИА Новости 11:20
135
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
2,4K
Экономика

ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников

С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 06:46
2
Общество

Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции

Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
237
Общество

В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу

Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
1
Происшествия

В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

В жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошел взрыв газа, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Instagram.
РБК 09:24
29
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,7K
Футбол

Вячеслав Малафеев: «Понимали, что если пройдем „Баварию“, то выиграем Кубок УЕФА»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился воспоминаниями о полуфинале Кубка УЕФА сезона-2007/08 против «Баварии».
Матч ТВ 13:23
ЖКХ

Плату за отопление рассчитают по-новому

Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные приборы учета.
Российская газета 05:54
2
Общество

Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ 22 апреля в 14:03
5,4K
Авто

Сформирован рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются

Немецкая техническая организация TUV каждый год оценивает более 200 моделей, реализуемых на европейском рынке, и составляет рейтинг надежности машин.
Новые автомобили вчера в 03:04
124
Общество

Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции

Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
3K
Космос

В Солнечной системе нашли 19 кандидатов в межзвездные объекты

N+1 10:45
2
Шоу-бизнес

Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве

О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости 13:28
2
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
1,4K
Общество

Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом

Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях.
Телеканал 360° вчера в 21:56
72
Игры

Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2

Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU 10:44
11
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное