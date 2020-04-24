с чего всё началось

На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.

Общество В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице. 4

Общество Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели. 1,2K

Здоровье Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых К следующему вторнику, 28 апреля, в Петербурге перепрофилируют под прием пациентом с симптомами коронавируса еще пять медицинских учреждений: горбольницы №№ 38 (имени Семашко) и 15, Мариинскую больницу, детскую горбольницу Святой Ольги и роддом №16. 11

Происшествия Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код. 506

Политика В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами Давид Арахамия, глава фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде, пригрозил Грузии дипломатическими проблемами в случае отзыва посла. 12

Общество Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции. 446

Общество В Саратовской области разрешили работу парикмахерских Постановление о разрешении работы парикмахерских приняли в правительстве Саратовской области, заявил вице-губернатор Александр Стрелюхин 24 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в областном правительстве. 39

Политика Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия". 413

Общество Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как попал вирус в страну. 135

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. 2

Общество Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. 237

Происшествия В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа В жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошел взрыв газа, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Instagram. 29

ЖКХ Плату за отопление рассчитают по-новому Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные приборы учета. 2

Авто Сформирован рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются Немецкая техническая организация TUV каждый год оценивает более 200 моделей, реализуемых на европейском рынке, и составляет рейтинг надежности машин. 124

Политика Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru". 1,4K