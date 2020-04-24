Финансы
РИА НовостиРоссияне стали забирать валюту со вкладов
На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных Центробанка, опубликованных на его сайте.Lenta.ru04:21
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Общество
В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
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Дочь Любови Успенской удивила подписчиков небритыми подмышками
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на руке.
Discover24 11:37
Общество
Попова заявила о необходимости продления режима самоизоляции
Общее количество выявленных в стране случаев инфицирования достигло 68 тыс. Режим самоизоляции в России должен быть продлён ещё как минимум на две недели.
RT на русском 15:05
Здоровье
Около больниц Петербурга образовались очереди из скорых
К следующему вторнику, 28 апреля, в Петербурге перепрофилируют под прием пациентом с симптомами коронавируса еще пять медицинских учреждений: горбольницы №№ 38 (имени Семашко) и 15, Мариинскую больницу, детскую горбольницу Святой Ольги и роддом №16.
Московский Комсомолец 03:54
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
RT на русском 10:40
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Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Водитель "Яндекс.Такси" в Москве избил несостоявшуюся пассажирку после того, как не смог считать полученный ею QR-код.
Вести.Ru 06:58
Политика
В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами
Давид Арахамия, глава фракции партии сторонников президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной Раде, пригрозил Грузии дипломатическими проблемами в случае отзыва посла.
Lenta.ru 10:53
Культура
Приближается грандиозный финал шоу «Маска» на НТВ
Piter.tv вчера в 07:12
Общество
Голикова заявила, что россияне устали от ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз 14:13
Общество
Власти выпустят рекомендации россиянам на майские праздники
Правительство РФ выпустит специальные инструкции для жителей России, как отмечать майские праздники с учетом карантинного режима, вызванного пандемией коронавируса COVID-19, – об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением инфекции.
Газета.Ru 13:34
Общество
В Саратовской области разрешили работу парикмахерских
Постановление о разрешении работы парикмахерских приняли в правительстве Саратовской области, заявил вице-губернатор Александр Стрелюхин 24 апреля на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в областном правительстве.
ИА Красная Весна 14:03
Политика
Мишустин уволил замминистра Овсянникова после скандала в Ижевске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин уволил оскандалившегося в аэропорту Ижевска Дмитрия Овсянникова с должности замминистра промышленности и торговли, сообщает "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 16:06
Общество
Испанские ученые пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Испанские ученые проанализировали биологический материал пациентов с коронавирусом из разных регионов и пришли к неожиданным выводам о том, как попал вирус в страну.
РИА Новости 11:20
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 06:46
Общество
Ракова: москвичи стали менее ответственно относиться к самоизоляции
Москвичи устали от режима самоизоляции и стали менее ответственно относиться к соблюдению этого режима, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
РИА Новости 12:20
Общество
В России начали популяционное исследование на антитела к коронавирусу
Популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу начинается в России, первой будет Москва, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:18
Происшествия
В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа
В жилом многоквартирном доме в Краснодаре произошел взрыв газа, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев в своем Instagram.
РБК 09:24
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Футбол
Вячеслав Малафеев: «Понимали, что если пройдем „Баварию“, то выиграем Кубок УЕФА»
Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился воспоминаниями о полуфинале Кубка УЕФА сезона-2007/08 против «Баварии».
Матч ТВ 13:23
ЖКХ
Плату за отопление рассчитают по-новому
Поправками в Жилищный кодекс устанавливается, что правила предоставления коммунальных услуг должны предусматривать порядок определения размера платы за тепло в домах, где есть общедомовые, а в некоторых квартирах - и индивидуальные приборы учета.
Российская газета 05:54
Общество
Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе
Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ 22 апреля в 14:03
Авто
Сформирован рейтинг автомобилей, которые почти не ломаются
Немецкая техническая организация TUV каждый год оценивает более 200 моделей, реализуемых на европейском рынке, и составляет рейтинг надежности машин.
Новые автомобили вчера в 03:04
Общество
Верховный суд объяснил, как штрафовать за нарушение самоизоляции
Верховный суд России объяснил, как наказывать граждан и организации за нарушение режима самоизоляции.
Properm.ru 22 апреля в 04:23
Шоу-бизнес
Звезда «Экипажа» Акулова проводит период самоизоляции в одиночестве
О прошлом Акуловой напоминают разве что фотографии на стенах дома. Актриса признается, что период самоизоляции проводит наедине с собой.
Народные новости 13:28
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Трамп предложил уничтожать коронавирус солнечным светом
Авторы исследования пришли к выводу, что солнечный свет, высокая температура и влажность могут быстро уничтожить коронавирус в воздухе и на различных поверхностях.
Телеканал 360° вчера в 21:56
Игры
Для PS5 готовят эксклюзив в виде Horizon Zero Dawn 2
Опыт показал востребованность постапокалиптической истории, поэтому для следующего поколения PlayStation разрабатывается сиквел Horizon Zero Dawn.
ГЛАС.RU 10:44