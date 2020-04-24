Финансы

News.ruNews.ruРоссияне начали забирать со вкладов валюту

Уточняется, что отток составил 5,3%, что является рекордным показателем с 2008 года. Всего с начала 2020 года россияне забрали из кредитных учреждений $7,2 млрд. Ранее, как писал NEWS.ru, российские банки решили не повышать ставки по валютным кредитам, но будут следить за рыночной ситуацией.
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с чего всё началось
Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков на фоне обвала курса рубля из-за падения цен на нефть, следует из данных
 Центробанка, опубликованных на его сайте.
Lenta.ruвчера в 04:21

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Россияне начали забирать валюту из банков

Lenta.ruвчера в 04:21

Россияне за месяц сняли с вкладов $5 млрд

РБКвчера в 11:24

Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков

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Граждане забирают вклады

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Московский Комсомолецвчера в 05:50

Россияне начали массово забирать иностранную валюту из банков

Комсомольская правдавчера в 05:03

Россияне стали забирать валюту со вкладов

РИА Новостивчера в 12:18
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Общество

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Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
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Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

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В Совфеде предложили разрешить пенсионерам гулять по очереди

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В МЧС объяснили, в каких случаях можно покинуть место самоизоляции

МЧС рекомендует строго соблюдать режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, покидать место изоляции можно только в исключительных случаях при угрозе жизни.
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Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу

Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Здоровье

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Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

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Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России

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ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

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Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

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Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
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Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски

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Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
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Татьяна Навка ради романа с Маратом Башаровым бросила Жулина

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