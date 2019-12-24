Финансы

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали закупаться валютой к Новому году

Россияне стали активнее закупаться валютой перед Новым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Доллары и евро стали приобретать чаще из-за укрепления рубля. Американская валюта к концу 2019 года падает, поэтому перед наступающим годом спрос россиян на нее вырос.
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Исследование: россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

ТАСС19:07

Россияне стали закупаться валютой к Новому году

Lenta.ru19:48

Россияне стали чаще покупать валюту перед Новым годом

Life.ru20:05

Россияне стали закупать доллары и евро

News.ru20:15

Россияне скупают доллары и евро

Русская Планета20:03
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СМИ узнали об изменении правил экзамена на водительские права с января

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права с 1 января 2020 года.
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Умные часы Xiaomi Youpin за $17 поступили в продажу

Как пишет источник, в Китае стартовали продажи умных часов Xiaomi Youpin.
iXBT.com 02:32
Происшествия

Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией

Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
REGNUM 16:59
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Политика

Глава МИД Китая охарактеризовал отношения с Россией

Отношения России и Китая на сегодняшний день остаются наиболее зрелыми и стабильными отношениями двух держав, они стали эталоном межгосударственного взаимовыгодного сотрудничества, заявил глава МИД КНР Ван И.
РИА Новости 20:40
Экономика

Росстат рассказал о росте цен на алкогольные напитки перед Новым годом

Средняя цена на игристое вино в России в ноябре 2019 года выросла на 4,33% по сравнению с ноябрем прошлого года и составила 346,8 рубля за литр.
ТАСС 19:06
Биатлон

СБР огласил составы сборной России на январские этапы Кубка мира

Союз биатлонистов России утвердил составы мужской и женской национальных команд на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка мира.
RT на русском 15:31
Единоборства

Боксер Лопес пообещал нокаутировать Ломаченко

Спортсмен обозвал украинца "малышом" и пообещал нокаутировать оппонента.
Газета.Ru вчера в 21:51
Политика

Медведев: «Северный поток-2» будет достроен

"Северный поток-2" будет достроен, несмотря на санкции США, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Российская газета 12:04
Происшествия

У сотрудника ФБК провели обыск в квартире, выломав перед этим дверь

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова выломали дверь в квартиру и провели обыск.
Росбалт 13:58
Общество

Кириенко рассказал о мерах по поддержке производства интернет-контента

В бюджете на следующий год на поддержку производства интернет-контента заложено 3 млрд рублей, заявил в ходе встречи Института развития интернета для представителей медиаиндустрии первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.
Rambler News Service 08:13
Футбол

Игрок «КАМАЗа» Караев поедет на первый зимний сбор с ЦСКА

Нападающий "КАМАЗа" Давид Караев проведет первый зимний сбор в расположении московского ЦСКА, сообщает Sport24.
Реальное время 10:44
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
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Армия и оружие

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Российская газета 11:52
Общество

Совет Федерации одобрил закон о виноделии

Как отметил глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, закон направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия.
Известия 06:09
Политика

Путин откроет движение поездов по Крымскому мосту

В понедельник, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе поездки в Южный федеральный округ примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту.
Ридус вчера в 09:01
Экономика

На торгах в США фондовые индексы обновили максимумы

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 116,48 пункта, индекс S&P 500 прибавил 4,34 пункта, а индекс электронной биржи Nasdaq повысился на 25,37 пункта.
Российская газета 19:02
Кино

Новые «Звездные войны» возглавили российский прокат в выходные

Девятый долгожданный эпизод космического эпоса "Звездные войны" завершает историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий.
РИА Новости вчера в 22:52
Единоборства

Двое судей боя Кудряшов-Пейсар дисквалифицированы на полтора года

Allboxing.ru 05:17
Здоровье

Районные больницы Омской области получили мобильные центры здоровья

Районные больницы Омской области получили мобильные центры здоровья, автомобили скорой помощи и реанимобили.
ГТРК Иртыш 07:22
Политика

Демократы допустили новые обвинения Трампа в рамках импичмента

В рамках импичмента демократы в конгрессе США могут предъявить американскому президенту Дональду Трампу новые обвинения.
Известия 17:49
Происшествия

Следователи проводят обыски в Федеральной таможенной службе

Следователи Следственного комитета РФ проводят обыски в Федеральной таможенной службе и в ее подразделениях.
ТАСС 05:57
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 14:05
Кино

Россиянам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»

Отреставрированный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Full HD качестве покажут на телеканале «Россия».
Аргументы и Факты 17:39
Политика

Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что был бы готов провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если этому будут способствовать обстоятельства.
РИА Новости 04:24
Происшествия

Падение бетономешалки в Неву попало на видео

В Санкт-Петербурге бетономешалка на скорости врезалась в дом, после чего сбила легковушку Volkswagen Polo, вылетела с дороги и упала в Неву.
Авторамблер 11:14
Кино

Джеки Чан рассказал, как чуть не утонул на съемках нового фильма

Народные новости 19:21
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
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Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
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Признаком каких болезней может быть сухость во рту

Среди патологий, которые могут проявляться ощущением постоянной сухости во рту, первую позицию занимает сахарный диабет.
Челнинские известия 21 декабря в 09:56
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