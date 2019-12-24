Финансы
Lenta.ruРоссияне стали закупаться валютой к Новому году
Россияне стали активнее закупаться валютой перед Новым годом, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Доллары и евро стали приобретать чаще из-за укрепления рубля. Американская валюта к концу 2019 года падает, поэтому перед наступающим годом спрос россиян на нее вырос.
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Россияне стали активнее покупать доллары и евро на фоне укрепления рубля перед Новым годом. Такие данные приводятся в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).ТАСС19:07
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