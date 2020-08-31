Россияне стали значительно больше использовать кредитные карты
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По данным за июль 2020 года значительно (на 14%) выросли показатели совершения покупок и снятия наличных средств (утилизация лимита) в течение первого месяца после открытия кредитной карты клиентом банка. Таких показателей не было с 2015 года, отмечает издание Коммерсантъ.В источнике
С чего всё началось
Граждане подсели на кредитки
По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай».
Коммерсантъ17:59
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