Россияне стали значительно больше использовать кредитные карты

По данным за июль 2020 года значительно (на 14%) выросли показатели совершения покупок и снятия наличных средств (утилизация лимита) в течение первого месяца после открытия кредитной карты клиентом банка. Таких показателей не было с 2015 года, отмечает издание Коммерсантъ.