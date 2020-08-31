Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Южный Федеральный
Южный Федеральный

Россияне стали значительно больше использовать кредитные карты

По данным за июль 2020 года значительно (на 14%) выросли показатели совершения покупок и снятия наличных средств (утилизация лимита) в течение первого месяца после открытия кредитной карты клиентом банка. Таких показателей не было с 2015 года, отмечает издание Коммерсантъ.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Граждане подсели на кредитки

По данным Бюро кредитных историй (БКИ), в июле доля граждан, использующих кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Эксперты полагают, что пандемия изменила отношение к кредиткам как к запасному инструменту — люди перестали получать их «на всякий случай».
Коммерсантъ17:59
Подробнее о событии
ТАСС

Россияне начали чаще использовать кредитные карты сразу после получения

ТАСС05:31
РИА Новости

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

РИА Новости04:10
Коммерсантъ

Россияне стали активнее использовать кредитные карты

Коммерсантъ04:32
Российская газета

Граждане России начали активнее пользоваться кредитными картами

Российская газета02:49
РБК

СМИ узнали о поменявшемся отношении россиян к кредиткам

РБК01:12
Эхо Москвы

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Эхо Москвы19:06
URA.Ru

Россияне побили рекорд по использованию кредиток

URA.Ru19:00

Наследники Цоя попросили Путина не допустить выхода фильма Учителя о лидере «Кино»

В обращении, которое есть в распоряжении "Газеты.Ru", наследники называют фильм "пошлым зрелищем", которое нарушает их права, и просят Путина "безотлагательно организовать проверку" и "принять надлежащие меры".
Газета.Ru10:54
10

Счета двух крупнейших судоходных донских компаний арестованы судом

Как отметили в суде только за последние месяцы в отношении компаний предъявлено 12 дел на общую сумму свыше 100 млн рублей, что может говорить «о реальной угрозе невозможности в будущем исполнить судебный акт».
Южный Федеральный07:10
13

Объяснено происхождение таинственных радиосигналов из космоса

Как пишут исследователи, одной из основных версий происхождения таинственных радиосигналов из космоса являются магнетары — разновидность нейтронных звезд, обладающих экстремально сильным магнитным полем.
Lenta.ru10:55