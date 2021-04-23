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Россияне стали значительно меньше тратить на базовые продукты питания

На 30% меньше стали покупать картофель, на 13% — муку и свинину. Расходы на говядину сократились на 25%, а на сахар увеличились на 18%. Исследователи подсчитали, что общие траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги в первом квартале выросли на 18% год в году.В источнике
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С чего всё началось

Овощи и фрукты стали не по карману потребителям

Овощи и фрукты стали не по карману потребителям Кризис вынуждает россиян экономить на базовых продуктах. Потребители урезали траты на покупку овощей и фруктов на 30–60%, на мясо — до 25%, а на хлебобулочные изделия — на 40%, выяснили аналитики «Тинькофф».
Коммерсантъвчера в 18:23

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Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование

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Овощи и фрукты стали не по карману потребителям

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Россияне из-за кризиса начали экономить на базовых продуктах питания

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Россияне стали значительно меньше тратить на базовые продукты питания

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Двое жителей Тулы выстрелили по подросткам из страйкбольного автомата

В Туле возбуждено несколько уголовных дел в отношении двух мужчин за стрельбу из страйкбольного оружия по подросткам, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя СУ СКР по региону Зинаида Каминская.
Интерфакс17:47