На 30% меньше стали покупать картофель, на 13% — муку и свинину. Расходы на говядину сократились на 25%, а на сахар увеличились на 18%. Исследователи подсчитали, что общие траты россиян на продукты питания, одежду и базовые услуги в первом квартале выросли на 18% год в году.

С чего всё началось Овощи и фрукты стали не по карману потребителям Овощи и фрукты стали не по карману потребителям Кризис вынуждает россиян экономить на базовых продуктах. Потребители урезали траты на покупку овощей и фруктов на 30–60%, на мясо — до 25%, а на хлебобулочные изделия — на 40%, выяснили аналитики «Тинькофф». Коммерсантъ вчера в 18:23