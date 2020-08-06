Общество
RT на русскомРоссияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию. Как пишет газета «Известия», 31 июля российский президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Документ начнёт действовать 11 августа.
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Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк заперлась в комнате и ждет результат теста на ковид
Вести.Ru вчера в 07:24
Авто
Nissan показал салон компактного кроссовера Nissan Magnite
Новый компактный кроссовер Magnite, созданный компанией Nissan для Индии и других развивающихся стран, дебютировал еще в июле, однако его салон тогда так и остался засекреченным.
Автоновости дня вчера в 03:15
Происшествия
Почетный адвокат счел Ефремова «жертвой» Пашаева
По мнению специалиста, отказавшийся признать вину в аварии Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева.
Известия 00:59
Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Недвижимость
Россиян хотят освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья экономкласса
Граждан, которые продают в 2020 году недвижимость экономкласса, предложили освободить от уплаты подоходного налога.
Известия вчера в 19:00
Общество
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Интернет
Сервис Google Play Music прекратит работу осенью
Все музыкальные сервисы Google должна заменить платформа YouTube Music.
Telesputnik.ru вчера в 06:06
Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Трое подростков с оружием проникли на территорию поместья президента США Дональда Трампа в штате Флорида.
Российская газета вчера в 21:37
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.
ToDay News Ufa вчера в 23:28
Происшествия
Глава следственного управления ФСБ Михаил Шишов уходит в отставку
Начальник следственного управления Федеральной службы безопасности России Михаил Шишов уходит в отставку.
Городовой вчера в 08:16
Общество
Назван способ передачи Сафроновым секретных данных за рубеж
По словам адвоката, обвиняемый в госизмене Сафронов использовал для передачи данных свой персональный компьютер, расположенный по месту его жительства в Москве.
BFM.ru 03:20
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Футбол
ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем
Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. Московский футбольный клуб ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Адольфо Гайча.
ТК Звезда вчера в 12:32
Политика
Путин назначил зампреда ВС РФ Свириденко замминистра юстиции
Президент РФ Владимир Путин назначил заместителя председателя Верховного суда РФ Олега Свириденко заместителем министра юстиции России.
News.ru 03:16
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00
Общество
Составлен рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами чиновников
Наиболее высокие зарплаты в России получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, следует из исследования аналитического центра «Авито Работа».
RT на русском 03:48
Шоу-бизнес
Гордон развелся с четвертой женой полюбовно
Все писали о каком-то «тайном разводе». Или что «развод оказался подарком на день рождения Нозанин».
Чистовик 03:25
Единоборства
Магомедшарипов вызвал на бой чемпиона UFC Александра Волкановски
После срыва отборочного боя за титул с Яиром Родригесом, россиянин Забит Магомедшарипов изъявил желание драться с действующим обладателем чемпионского пояса Александром Волкановски.
CT news 03:36
Футбол
Газизов назвал цель «Спартака» на следующий сезон
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
Газета.Ru вчера в 16:22
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Бузова получила травму на шоу «Ледниковый период»
Петербурженка повредила себе связки на ноге. Как написала Ольга Бузова в своем блоге, дебют в шоу станет новым этапом в ее жизни.
АБН 02:23
Общество
Куйвашев повысил зарплату чиновникам
"Увеличить (индексировать) с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области", — сказано в указе.
Политсовет 01:41
Политика
Черечень заявил, что Минску не следует выходить из союза с Россией
Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика пока не должна выходить из договора о Союзном государстве с Россией, но в перспективе это возможно.
РИА Новости 03:09
Экономика
«ЯКэш» в «ЯСейфе»: «Яндекс» собрался строить финансовую экосистему
По мнению опрошенных "Ведомостями" экспертов, после "развода" со "Сбербанком", в рамках которого поисковику пришлось окончательно расстаться с сервисом "Яндекс.Деньги", массовая регистрация названий потенциальных финтех-продуктов выглядит как подготовка к строительству собственной, независимой финансовой экосистемы.
Вести.Ru 03:33
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 04 августа в 10:29
Общество
Роскачество назвало качество молочных сосисок нестабильным
Роскачество провело повторное исследование по качеству молочных сосисок нескольких марок.
Коммерсантъ 01:47