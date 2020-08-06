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РИА Новости
РИА Новости

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон вступит в силу 11 августа. Воспользоваться выходным можно будет один раз в году.В источнике
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

Дополнительный выходной получат россияне старше 40 лет

Фонтанка.Ру04:35
РИА Новости

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

РИА Новости04:07
URA.Ru

У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходной

URA.Ru22:45
Lenta.ru

Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной

Lenta.ru01:51
Известия

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Известия00:37
RT на русском

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

RT на русском03:08
Лениногорские вести

У Россиян будет дополнительный выходной день в году

Лениногорские вести4 августа в 04:08
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Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии

Замглавы Совбеза РФ высказался на тему обострения отношений между Москвой и Минском, вызванного задержанием группы россиян в одном из белорусских санаториев по подозрению в подготовки беспорядков накануне президентских выборов.
Медведев охарактеризовал отношения России и Белоруссии
CT newsвчера в 15:40
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Россия за пять лет уничтожила более 36 тыс. тонн санкционных продуктов

Россия за пять лет (с 6 августа 2015 года) уничтожила 36,17 тысячи тонн продукции, которая незаконно поступила из стран, подпавших под российское продовольственное эмбарго, сообщает Россельхознадзор.
Интерфакс02:45
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Телеведущий Киселев заявил о разграблении школы Тутберидзе

Телеведущий, генеральный директор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал уход из группы Этери Тутберидзе тренера Сергея Розанова и фигуристок Александры Трусовой и Алены Косторной ограблением.
РБК спорт04:59
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Почетный адвокат РФ назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

По мнению почетного адвоката России Александра Островского, стратегия защиты Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП является губительной для актера, передает "Национальная служба новостей".
Инфорос01:49
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В правительстве ФРГ приняли к сведению призыв Тихановской к Меркель

Правительство Германии приняло к сведению призыв оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, который она сделала в беседе с немецкой прессой в среду, 5 августа.
Известиявчера в 16:06
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