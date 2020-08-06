Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
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У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон вступит в силу 11 августа. Воспользоваться выходным можно будет один раз в году.В источнике
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