Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
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Граждане России старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон уже подписал глава государства Владимир Путин. Согласно документу, россияне смогут использовать выходной один раз в году.В источнике
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В Марий Эл работникам старше 40 лет дадут выходной на диспансеризацию
Марийская правда3 августа в 07:04