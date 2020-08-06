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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации

Граждане России старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон уже подписал глава государства Владимир Путин. Согласно документу, россияне смогут использовать выходной один раз в году.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной

Lenta.ru01:51
РИА Новости

Россияне старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

РИА Новости09:12
URA.Ru

В соцсетях отреагировали на дополнительный выходной. «Замена пенсии?!»

URA.Ru08:53
Фонтанка.Ру

Дополнительный выходной получат россияне старше 40 лет

Фонтанка.Ру04:35
RT на русском

Россияне старше 40 лет получат выходной для прохождения диспансеризации

RT на русском12:32
Известия

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Известия00:37
Марийская правда

В Марий Эл работникам старше 40 лет дадут выходной на диспансеризацию

Марийская правда3 августа в 07:04

Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Лукавая цифра: Что такое ЧВК Вагнер?

33 россиянина были задержаны на прошлой неделе в Белоруссии, их практически сразу назвали сотрудниками ЧВК «Вагнер», Российской частной военной компании, существование которых не признает Кремль, но которые именно с таким брендом, ЧВК «Вагнер» появляются на страницах газет и новостей из Украины, Сирии, Ливии, Центральной Африканской Республики и других стран.
Эхо Москвы05:40

В России предложили отменить НДФЛ при продаже жилья экономкласса

В России предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на продажу жилья экономкласса, которые в этом же году (в 2020) купят квартиру в новостройках или в течение года с момента продажи приобретут квартиру с использованием льготных ипотечных программ.
РБК09:28
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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