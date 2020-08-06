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РИА Новости
РИА Новости

Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день, в который они смогут пройти диспансеризацию. Взять выходной можно будет один раз в году. Работник должен будет принести медицинскую справку, что он потратил рабочее время на прохождение диспансеризации.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации

РИА Новости09:12
Фонтанка.Ру

Дополнительный выходной получат россияне старше 40 лет

Фонтанка.Ру04:35
Телеканал 360°

Россияне старше 40 смогут получить дополнительный выходной. Что делать, если начальство не отпустит?

Телеканал 360°06:23
URA.Ru

В соцсетях отреагировали на дополнительный выходной. «Замена пенсии?!»

URA.Ru08:53
RT на русском

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

RT на русском03:08
Lenta.ru

Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной

Lenta.ru01:51
Известия

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Известия00:37

Владелец Rhosus после ЧП в Бейруте обратился в консульство РФ на Кипре

Российский бизнесмен из Хабаровска Игорь Гречушкин, у которого, по данным СМИ, конфисковали сухогруз Rhosus и взорвавшийся в ливанской столице груз селитры, накануне обратился к консульство РФ на Кипре.
Владелец Rhosus после ЧП в Бейруте обратился в консульство РФ на Кипре
РЕН ТВ04:44
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Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших

Эльман Пашаев, который в суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова представляет интересы актёра, устроил скандал во время судебного заседания и перешёл на крик, когда помощница адвоката родственников погибшего взяла слово.
Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших
News.ru08:35
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к 6, 6,5 и 7 годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Феттель подписал контракт с «Рейсинг Пойнт»

Рим, 6 августа 2020, 14:30 — REGNUM Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель подписал контракт с командой «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет носить название «Астон Мартин».
REGNUM07:30

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%

Министерство финансов РФ предложило Нидерландам пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) Российская сторона выступила и инициативой увеличить ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.
Деловое.ТВвчера в 08:33
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Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что жители столицы региона обращаются к нему с просьбами остановить акции протеста в поддержку прежнего губернатора Сергея Фургала и навести в городе порядок.
РБК07:53
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Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам

Российское посольство ответило на полученное от МИД Японии представление из-за участия главы МЧС России Евгения Зиничева в открытии центра мониторинга и прогнозирования ЧС на острове Кунашир.
RT на русском01:15
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
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Интервью Лукашенко журналисту Гордону породило множество вопросов

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM03:56
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