Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
Смотрите также
Владелец Rhosus после ЧП в Бейруте обратился в консульство РФ на Кипре
Адвокат Ефремова в зале суда кричал на защитницу потерпевших
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Шлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с Льюисом
Алексей Чумаков иронично ответил на слухи о разводе с Юлией Ковальчук
В ДТП с пассажирским автобусом в Тюмени пострадали шесть человек
Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Волшебные палочки Гарри Поттера заменили на пистолеты в новом фильме
В ВТБ заявили о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Собянин допустил сохранение ограничений в Москве на несколько месяцев
В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
В Сочи растерзавших 11-летнего ребенка медведей застрелили
Соперница Лукашенко отменила предвыборный митинг в Минске
Хакеры похитили 10 терабайт данных с облачного сервиса Canon
Самый доступный смартфон Xiaomi в 2020 году начал продаваться в России
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Мутко прогнозирует снижение ставки по ипотеке до 7,5% к концу года
Дегтярев рассказал о просьбах хабаровчан «навести порядок»
Посольство России ответило на претензии Японии по Курильским островам
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
О причине распада The Beatles рассказал Пол Маккартни
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Дуров раскритиковал действия США против TikTok
ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки
Интервью Лукашенко журналисту Гордону породило множество вопросов
Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы
Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации
В суде показали видеозаписи смертельного ДТП с участием Ефремова
Власти Черногории разрешили россиянам въезд с 7 августа
МИД РФ назвал бездоказательными обвинения в пропаганде со стороны США
Мишустин объявил о создании правкомиссии по русскому языку
В «Зените» опровергли информацию о вспышке коронавируса в клубе
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
В Хиросиме почтили память жертв атомной бомбардировки 1945 года
Зеленский прокомментировал ситуацию с режимом тишины в Донбассе
Шлеменко оценил шансы Олейника на победу в бою с Льюисом
Сафронова подозревают в шифровке с помощью книги об «эре Ельцина»
У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день, в который они смогут пройти диспансеризацию. Взять выходной можно будет один раз в году. Работник должен будет принести медицинскую справку, что он потратил рабочее время на прохождение диспансеризации.В источнике
Подробнее о событии