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Газета.Ru
Газета.Ru

Россияне старше 40 лет получат выходной для диспансеризации

Граждане России старше 40 лет получат дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон уже подписал глава государства Владимир Путин. Согласно документу, россияне смогут использовать выходной один раз в году.В источнике
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RT на русском

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

RT на русском03:08
URA.Ru

В соцсетях отреагировали на дополнительный выходной. «Замена пенсии?!»

URA.Ru08:53
Фонтанка.Ру

Дополнительный выходной получат россияне старше 40 лет

Фонтанка.Ру04:35
РИА Новости

Россияне старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

РИА Новости09:12
Lenta.ru

Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной

Lenta.ru01:51
Известия

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Известия00:37
Марийская правда

В Марий Эл работникам старше 40 лет дадут выходной на диспансеризацию

Марийская правда3 августа в 07:04

Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»
Газета.Ru09:51
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Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
9

В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Пять пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 92 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 163 пациента, скончались пять коронавирусных больных, в том числе двое непосредственно от COVID-19 и вызванных им осложнений.
Kursk.com03:02
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Лапочкин: у «Спартака» не было ко мне больших претензий сразу после матча с «Локомотивом»

Арбитр Сергей Лапочкин, удаливший главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско в матче с «Локомотивом» (1:1), заявил, что красно-белые не имели серьёзных претензий к судейству.
Чемпионат11:06

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Феттель подписал контракт с «Рейсинг Пойнт»

Рим, 6 августа 2020, 14:30 — REGNUM Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель подписал контракт с командой «Рейсинг Пойнт», которая со следующего сезона будет носить название «Астон Мартин».
REGNUM07:30