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BFM.ru
BFM.ru

Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию

Со следующей недели у россиян старше 40 лет появится еще один выходной день. Его можно получить для прохождения диспансеризации, пишут «Известия». 11 августа вступят в силу положения соответствующего закона.В источнике
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RT на русском

Россияне старше 40 лет получат выходной для прохождения диспансеризации

RT на русском12:32
РИА Новости

Россияне старше 40 лет получат отгул для диспансеризации

РИА Новости09:12
Известия

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Известия00:37
Фонтанка.Ру

Дополнительный выходной получат россияне старше 40 лет

Фонтанка.Ру04:35
Lenta.ru

Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной

Lenta.ru01:51
URA.Ru

В соцсетях отреагировали на дополнительный выходной. «Замена пенсии?!»

URA.Ru08:53
Марийская правда

В Марий Эл работникам старше 40 лет дадут выходной на диспансеризацию

Марийская правда3 августа в 07:04

Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUM06:32
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В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса

Росздравнадзор выявил аптеку в Москве, в которой продавали настойку на ящерицах для лечения любых болезней, включая коронавирус, сообщается на сайте Росздравнадзора по Москве и Московской области.
РИА Новости08:04
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В Петербурге разрешили спортивные и культурные мероприятия на улицах

Как отмечается, будет снят запрет на проведение на улицах спортивных, культурных и зрелищных мероприятий при условии обязательного использования зрителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также соблюдения дистанции.
RT на русском10:43
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русскомвчера в 02:54
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Лукашенко: Ельцин сожалел, что выбрал Путина преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что по его сведениям Борис Ельцин через какое-то время пожалел, что выбрал Владимира Путина своим преемником.
Московский Комсомолец12:05
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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