Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию
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Со следующей недели у россиян старше 40 лет появится еще один выходной день. Его можно получить для прохождения диспансеризации, пишут «Известия». 11 августа вступят в силу положения соответствующего закона.В источнике
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В Марий Эл работникам старше 40 лет дадут выходной на диспансеризацию
Марийская правда3 августа в 07:04