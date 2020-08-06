Россияне старше 40 лет с 11 августа получат отгул на диспансеризацию

Со следующей недели у россиян старше 40 лет появится еще один выходной день. Его можно получить для прохождения диспансеризации, пишут «Известия». 11 августа вступят в силу положения соответствующего закона.