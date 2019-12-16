Общество

BFM.ruBFM.ruРоссияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Показатель рассчитывался по итогам 2018 года и для России снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом. Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
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с чего всё началось

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в некоторых странах этот показатель еще выше: например, в Румынии на еду приходится треть расходов граждан, а на Украине — половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новостивчера в 16:19

Подробнее о событии

Граждане РФ тратят на еду 30,2% своего бюджета

Московский Комсомолецвчера в 17:04

Эксперты сообщили о тратах россиян почти трети семейного дохода на еду

РБКвчера в 19:09

Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

Life.ruвчера в 17:13

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Коммерсантъвчера в 20:16

Названы страны Европы с самыми большими тратами на еду

Известиявчера в 16:50

Эксперты выяснили, какую часть доходов россияне тратят на еду

РЕН ТВвчера в 16:23

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

РИА Новостивчера в 16:19
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Политика

Министр иностранных дел Германии обвинил Путина в нелепости

В Берлине министр иностранных дел Германии Хайко Маас оценил заявление российского президента Владимира Путина как «нелепое».
News.ru 13 декабря в 07:21
Общество

Экс-доцент СПбГУ сообщил о взаимоотношениях с убитой девушкой

РБК вчера в 22:28
Политика

Американский журнал составил рейтинг самых могущественных стран

Россия оказалась в тройке списка "самых могущественных стран мира". Рейтинг опубликован в журнале U.S.News.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК 14 декабря в 17:28
Общество

Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора

Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Политика

Власти Казахстана прокомментировали идею о переименовании Алматы

Власти Казахстана прокомментировали слова писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова о том, что президент республики Касым-Жомарт Токаев якобы поддерживает идею переименования Алматы в Алма-Ату.
Газета.Ru вчера в 22:12
Общество

Борис Добродеев — РБК: «Плохо то, что, кроме нас, денег никто не дает»

Главный вклад в рост Google дает YouTube, а это не совсем наш прямой конкурент.
РБК вчера в 16:00
Политика

В Кремле рассказали об условии транзита газа через Украину

«Транзит газа через Украину возможен только при коммерческой и экономической целесообразности для поставщика газа», — сказал представитель Кремля в программе «Большая игра» на Первом канале.
REGNUM 00:52
Общество

Связанная c Rambler компания потребовала заблокировать Twitch

Авторы иска требуют заблокировать принадлежащий Amazon видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере ₽180,345 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
РБК вчера в 18:41
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости вчера в 05:54
Общество

В Челябинске назначен начальник городского Управления ЖКХ

Ранее Кочерещенко уже работал в Управлении, девять лет: с 2007-го по 2016 год, последние годы в статусе заместителя начальника.
Челябинский обзор 00:11
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Появилось видео издевательств 35-летнего жителя Омска Сергея Казакова над восьмилетним пасынком.
Lenta.ru вчера в 11:44
Экономика

FESCO планирует продать зерновой бизнес

Группа FESCO планирует продать свой зерновой бизнес, сообщил глава группы Александр Исурин.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Хоккей

Сборная России одолела Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею переиграла команду Финляндии в матче Кубка Первого канала со счетом 2-0.
NewInform вчера в 10:25
Общество

Россиянка вошла в список самых заметных новых миллиардеров в мире

Lenta.ru 00:56
Спорт

Сборная России выиграла бронзу женского ЧМ по гандболу

На предварительном и основном групповых этапах ЧМ сборная России не потеряла ни одного очка, а осечку допустила в полуфинале, уступив Нидерландам.
Интерфакс-Спорт вчера в 05:08
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Пентагон прилагает усилия к тому, чтобы сохранить отношения с Турцией на фоне заявлений ее руководства о возможном закрытии для США военных баз Инджирлик и Кюреджик, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
РИА Новости вчера в 21:21
Политика

Член ПАСЕ предложил привлечь ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Член ПАСЕ Ульрих Оэмэ предложил привлечь представителей Донецкой и Луганской народных республик к диалогу «нормандской четверки».
ФАН вчера в 18:20
Общество

Опрос: россияне поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% жителей России считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия.
Накануне.Ru вчера в 21:24
Политика

США тайно выслали двух китайских дипломатов за шпионаж

Соединенные Штаты тайно выслали из страны двух сотрудников посольства КНР, подозреваемых в шпионаже.
Комсомольская правда вчера в 11:19
Энергетика

Украинский «Нафтогаз» объяснил рост цен на газ для населения

Расплатой за некомпетентность и коррупцию назвал рост цены на газ для населения Украины исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.
РЕН ТВ 14 декабря в 16:28
Экономика

Правительство расширит план по приватизации госкомпаний

Правительство России планирует расширить прогнозный план приватизации государственных предприятий.
ГЛАС.RU вчера в 06:25
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сармат»

Ракетные войска стратегического назначения России (РВСН) начали подготовку первого полка к перевооружению на новый ракетный комплекс "Сармат".
Российская газета вчера в 18:36
Кино

Кассовые сборы «Холодного сердца 2» превысили миллиард долларов

Kinonews.ru вчера в 14:49
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru вчера в 20:22
Общество

Стали известны профессии с вероятным увеличением зарплат в 2020 году

Зарплаты в 2020 году могут вырасти как у специалистов IT-сферы, так и у представителей "массовых профессий".
Газета.Ru вчера в 23:35
Здоровье

Врач рассказал о пользе кратковременного голодания

Эксперт рассказал и про наиболее популярные схемы краткосрочного голодания.
RT на русском вчера в 22:07
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

РИА Новости вчера в 09:40
Кино

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

iReactor вчера в 00:10
Происшествия

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
BFM.ru 13 декабря в 07:26
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