Общество

BFM.ruBFM.ruРоссияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Показатель рассчитывался по итогам 2018 года и для России снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом. Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
Читать в источнике
Комментировать268
с чего всё началось

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в ряде стран этот показатель еще выше: например, в Румынии треть расходов граждан приходится на еду, а на Украине - половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
РИА Новости16:19

Подробнее о событии

Стало известно, сколько россияне тратят на продукты

Аргументы и Факты17:04

Эксперты сообщили о тратах россиян почти трети семейного дохода на еду

РБК19:09

Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на еду, досуг и вредные привычки

Life.ru17:13

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Коммерсантъ20:16

Названы страны Европы с самыми большими тратами на еду

Известия16:50

Граждане РФ тратят на еду 30,2% своего бюджета

Московский Комсомолец17:04

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

РИА Новости16:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 23:38, Ашберн
Музыка

Телеканал «Россия 1» вырезал слово «протесты» из песни «Би-2»

Телеканал «Россия 1» на церемонии вручения премии «Виктория» вырезал слово протесты из песни «Люди на эскалаторах».
News.ru 06:32
Происшествия

В Приморье полиция изъяла целый арсенал незаконного оружия

Полиция задержала двух жителей села Покровка, у которых было изъято более 600 единиц различных боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружьё, три гладкоствольных ружья, капсюли для патронов, части нарезного огнестрельного оружия.
REGNUM 19:23
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США.
РИА Новости 21:21
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Австралийские ученые из национального научного агентства Австралии (CSIRO) выяснили, какова продолжительность жизни человека.
МедиаПоток 13 декабря в 07:31
Музыка

Корнелюк поделился мнением о выступлении Ротару в Москве

Исполнитель и композитор Игорь Корнелюк, комментируя появление певицы Софии Ротару на фестивале «Легенды Ретро FM» в столице, подчеркнул, что очень хорошо к ней относится.
News.ru 19:33
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Общество

Овнов ждёт эмоциональная встряска, а у Водолеев изменится личная жизнь

Первоисточник публикует гороскоп для всех знаков зодиака на понедельник. Овен День эмоциональных потрясений.
Первоисточник 10:00
Кино

Съемки фильма Mortal Kombat завершены

Съемки экранизации культовой игры завершены.
ToDay News Ufa 07:15
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Компания Nord Stream 2, которая является оператором газопровода «Северный поток-2», запросила разрешение у немецких властей продолжить строительство у северного побережья Германии в зимние месяцы.
РБК 18:18
Шоу-бизнес

Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Дни24 вчера в 09:40
Хоккей

Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова

Юниорская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) во втором овертайме переиграла команду "Канада-Восток" и стала победителем Мирового кубка вызова, который проходил в Канаде.
РИА Новости 23:21
Здоровье

Умер еще один ребенок, ждавший операции у трансплантолога Каабака

Трансплантолог Каабак ранее был уволен из НМИЦ, где проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России.
Интерфакс - Россия 13 декабря в 04:22
Политика

Песков рассказал об условии транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал в интервью программы "Большая игра" об условиях транзите газа через Украину.
Газета.Ru 12:09
Армия и оружие

В США испытали «самолет Судного дня» E-6B

В США во время учений ВМС испытали «самолет Судного дня».
Актуальные Новости 09:54
Происшествия

В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину

Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
РИА Новости 09:40
Общество

Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями

Столица поделится мусором с Калужской и Владимирской областями Впервые столичные власти раскрыли, в каких объемах и куда помимо Подмосковья поедет московский мусор.
Коммерсантъ 13 декабря в 15:10
Игры

Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Astera 13 декабря в 05:48
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

РБК 22:55
Гаджеты

Microsoft показала новый логотип Windows

TatCenter 13 декабря в 09:06
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Политика

Составлен рейтинг самых могущественных стран по итогам 2019 года

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира по итогам уходящего года.
Российская газета 22:32
Общество

В Севастополе затонул плавучий док со списанной подлодкой

ТАСС 01:28
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера

Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.
Discover24 вчера в 04:40
Политика

В Кремле рассказали о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

Компания 04:29
Футбол

Дубль Роналду помог «Ювентусу» победить «Удинезе»

Sportbox.RU 10:59
Футбол

Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Чемпионат вчера в 02:23
Технологии

Банк «Открытие» запустил робота для работы с малым и средним бизнесом

Банк «Открытие» запустил первого в банке робота по имени Анфиса. Она занимается обработкой заявок на выпуск бизнес-карт МСБ.
ГТРК Ставрополье 13 декабря в 03:00
Происшествия

В Москве полицейские застрелили напавшего с ножом на мать мужчину

В Москве во время задержания полицейский застрелил мужчину, который напал с ножом на свою мать.
Известия 11:01
Армия и оружие

РВСН начали подготовку первого полка к перевооружению на «Сарматы»

РВСН начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на ракетный комплекс "Сармат", заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
РИА Новости 16:08
Технологии

Яндекс удешевит производство беспилотных автомобилей

Как стало известно, российская компания Яндекс разработала полноценный прототип лидара — самого дорого сенсора в беспилотных автомобилях, занимающегося сканированием пространства с помощью лазерных лучей — а также начала его тестирование.
Ferra 22:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное