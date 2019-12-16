Общество
BFM.ruРоссияне тратят на еду почти треть своего бюджета
Показатель рассчитывался по итогам 2018 года и для России снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом. Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
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с чего всё началось
Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в ряде стран этот показатель еще выше: например, в Румынии треть расходов граждан приходится на еду, а на Украине - половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.РИА Новости16:19
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