Общество

BFM.ruBFM.ruРоссияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Показатель рассчитывался по итогам 2018 года и для России снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом. Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).
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с чего всё началось

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в некоторых странах этот показатель еще выше: например, в Румынии на еду приходится треть расходов граждан, а на Украине — половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
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ПРАЙМвчера в 16:20

Жители России тратят на еду почти треть своего бюджета

РИА Новостивчера в 16:19
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Политика

В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе

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Газета.Ru 02:14
Политика

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РИА Новости 00:53
Происшествия

В Красноярске лидера ОПГ осудили на десять лет

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Российская газета 02:06
Происшествия

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У жилого дома на северо-западе Москвы нашли снаряд времен Великой Отечественной войны, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
РБК 02:27
Политика

Россия вошла в тройку самых могущественных держав

Журнал U.S.News опубликовал рейтинг "самых могущественных стран". Первое место отдано США, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 23:48
Общество

Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном

Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме.
Коммерсантъ 02:22
Политика

«Квартал 95» напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

Артисты юмористической студии "Квартал 95" на концерте исполнили песню про невыполненные обещания президента Украины Владимира Зеленского.
РИА Новости 01:23
Общество

Историк Соколов рассказал про отношения с убитой аспиранткой

Газета.Ru вчера в 21:53
Политика

Победа британских консерваторов на выборах изменит будущее Европы

Как стало известно в пятницу, 13 декабря, Консервативная партия одержала победу на выборах в британский парламент, взяв 365 мест в Палате общин из 650.
ИА REX 02:00
Общество

Экс-министр транспорта РФ Соколов выдвинут в вице-губернаторы Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание региона кандидатуру бывшего министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.
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Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.
РБК вчера в 23:00
Общество

Москвичам пообещали похолодание в конце недели

Похолодание придет в Москву в конце недели, сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москва 24 01:48
Финансы

Центробанк Китая повысил курс юаня к доллару до максимума с августа

В 2017 году юань укрепился к доллару США на 6,2%, а по итогам 2018 ода уже опустилсь на 5,1%. В текущем году на снижения юаня повлияла торговая война КНР с Америкой: так 8 августа курс юаня к доллару составил семь единиц, что стало минимумом за 11 лет.
ГЛАС.RU 01:00
Экономика

Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7%

Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.
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Общество

Rambler Group требует заблокировать Twitch в России

Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.
Коммерсантъ вчера в 23:48
Музыка

Группа Red Hot Chili Peppers объявила о возвращении Джона Фрушанте

РБК 02:19
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском вчера в 21:51
Общество

В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.
RT на русском 01:55
Общество

Forbes включил россиянку в число самых заметных новых миллиардеров

RT на русском 01:07
Экономика

США и Китай договорились, ралли на рынках может продолжиться

Рост российских рынков продолжился в понедельник на оптимистичных сигналах с мировых бирж.
Finam.Ru 02:17
Происшествия

На Урале 16-тонный груз упал из кузова машины на встречные автомобили

По предварительной информации, на повороте в районе 61-го километра дороги из кузова грузовика выпала 16-тонная платформа гусеничного крана на встречные автомобили «УАЗ» и «ВАЗ-2108».
REGNUM 00:24
Общество

Большинство россиян поддерживают закон о борьбе с семейным насилием

70% россиян считают необходимым принятие закона о профилактике домашнего насилия, следует из данных ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 15:58
Армия и оружие

Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается

Минобороны России пока не определило, на какую подлодку будет установлена первая воздухонезависимая установка (ВНЭУ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.
РИА Новости 02:07
Политика

Зеленский совершит официальный визит в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Азербайджан 16—17 декабря. Об этом сообщается на сайте главы Украины.
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Власти Иркутской области ликвидируют последствия паводков к 2022 году

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что поручит правительству региона ликвидировать последствия паводка, который произошел летом в регионе, к сентябрю 2022 года.
iReactor 01:46
Армия и оружие

Пентагон прокомментировал слова Эрдогана о закрытии военных баз

РИА Новости вчера в 21:21
Общество

Сроки строительства моста через Амур в Китай в ЕАО продлили

Железнодорожный мост через Амур Нижнеленинское – Тунцзян, расположенный в Еврейской автономной области, будет построен к концу 2020 года, а проект претерпит изменения.
Московский Комсомолец вчера в 23:59
Политика

Донецк предложил Киеву обсудить децентрализацию Украины

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила Киеву обсудить поправки в Конституцию Украины относительно особого статуса Донбасса.
Московский Комсомолец 01:19
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