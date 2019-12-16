Россияне направляют на покупку продуктов 30,2% своего бюджета, однако в некоторых странах этот показатель еще выше: например, в Румынии на еду приходится треть расходов граждан, а на Украине — половина, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

с чего всё началось

Показатель рассчитывался по итогам 2018 года и для России снизился на 1% по сравнению с предыдущим годом. Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).

Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета

Политика В Киеве надеются на объявление нового перемирия в Донбассе Киев рассчитывает, что новое перемирие в Донбассе будет объявлено 20 или 21 декабря, после чего будет ясно, возможен ли дальнейший прогресс, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Финансы Рубль растет к доллару и снижается к евро В свою очередь, курс евро вырос на 8 копеек, до 70 рублей. Фьючерс на нефть Brent уменьшился на 0,21% - до 65,08 доллара за баррель.

Политика Асад обвинил США в продаже нефти с сирийских месторождений Президент Сирии Башар Асад заявил, что США продают Турции нефть с захваченных ими сирийских месторождений, Анкара тем самым является соучастником Вашингтона.

Происшествия В Красноярске лидера ОПГ осудили на десять лет Кировский районный суд Красноярска вынес приговор лидеру межнациональной преступной группировки, состоявшей из уроженцев стран Закавказья Центрально-Азиатского региона и России.

Общество Рогозин предупредил о риске разрушения недостроев на Восточном Часть недостроенных объектов первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если не закончить строительство, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на пресс-конференции на космодроме.

Политика Победа британских консерваторов на выборах изменит будущее Европы Как стало известно в пятницу, 13 декабря, Консервативная партия одержала победу на выборах в британский парламент, взяв 365 мест в Палате общин из 650.

Общество Экс-министр транспорта РФ Соколов выдвинут в вице-губернаторы Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на согласование в Законодательное собрание региона кандидатуру бывшего министра транспорта России Максима Соколова на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной инфраструктуры, инвестиционной политики и туризма.

Общество Власти Москвы определились с регионами для вывоза столичного мусора Кто будет вывозить московский мусор Столица может уже в 2020 году присоединиться к мусорной реформе, начав передавать вывоз отходов одному региональному оператору, указано в проекте территориальной схемы, хотя изначально у Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя была отсрочка до 2022 года.

Финансы Центробанк Китая повысил курс юаня к доллару до максимума с августа В 2017 году юань укрепился к доллару США на 6,2%, а по итогам 2018 ода уже опустилсь на 5,1%. В текущем году на снижения юаня повлияла торговая война КНР с Америкой: так 8 августа курс юаня к доллару составил семь единиц, что стало минимумом за 11 лет.

Экономика Минфин предложил установить минимальную доходность НПФ 6,7% Минфин России хочет обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обеспечивать минимальный доход своим клиентам по новому гарантированному пенсионному плану.

Общество Rambler Group требует заблокировать Twitch в России Rambler Group, которая владеет эксклюзивными правами на показ матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, намерена взыскать 180,345 млрд руб. (около $2,9 млрд) с стримингового сервиса Twitch.

Общество В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.

Общество В Воронежской области 31 декабря сделали выходным днём для госслужащих Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что подписал распоряжение, согласно которому 31 декабря будет выходным днём для тех, кто работает в органах исполнительной власти региона, на государственной и гражданской службе в областном правительстве, в подведомственных структурах.

Армия и оружие Строительство подлодок с анаэробной установкой откладывается Минобороны России пока не определило, на какую подлодку будет установлена первая воздухонезависимая установка (ВНЭУ), сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

Политика Зеленский совершит официальный визит в Азербайджан Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Азербайджан 16—17 декабря. Об этом сообщается на сайте главы Украины.

Общество Власти Иркутской области ликвидируют последствия паводков к 2022 году Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что поручит правительству региона ликвидировать последствия паводка, который произошел летом в регионе, к сентябрю 2022 года.