Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели. Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов - в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%). Самые низкие траты - у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%).

с чего всё началось

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

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