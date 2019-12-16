Общество
КоммерсантъРоссияне тратят на продукты почти треть своего бюджета
Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
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с чего всё началось
Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели. Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов - в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%). Самые низкие траты - у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%).РИА Новости16:19
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Общество
Путин расширил территорию действия налога для самозанятых
Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
Армия и оружие
Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США
15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе
14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Политика
Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой
Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
Армия и оружие
Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы
Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Политика
Кремль назвал условия транзита газа через Украину
Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
Политика
В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Общество
Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки
Политика
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Общество
Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии
Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
Происшествия
Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
Общество
В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка
Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Единоборства
Дацик проиграл нокаутом легендарному кикбоксеру
За всю карьеру 39-летний Дацик провел 14 боев, одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он успел побывать в тюрьме.
Хоккей
Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала
Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Политика
На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии
Общество
В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке
Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
Политика
Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе
Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Политика
Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей
Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Кино
Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»
В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Музыка
Корнелюк оценил выступление Ротару в России
Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец «Росс»
Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Общество
Волгоградская учительница отрезала школьнику челку на уроке
14-летний школьник сообщил, что во время урока поспорила с ним, а затем в присутствии всего класса начала насмехаться над ним и отрезала ему челку.
Шоу-бизнес
Бузова отвергла претендентов на место ее избранника в «Плане Б»
Попытки финалистов шоу «План Б» завоевать сердце Ольги Бузовой провалились.
Политика
В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян
Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.