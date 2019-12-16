Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимают 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось

Исследование показало, сколько тратят на еду жители России и Европы

Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели. Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов - в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%). Самые низкие траты - у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%).
РИА Новости16:19

Подробнее о событии

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Коммерсантъ20:16

Названы российские регионы с самыми большими тратами на еду

Известия18:03

Эксперты сравнили траты россиян и европейцев на продукты

РБК19:09

Названы регионы России с самыми большими тратами на продукты

RT на русском18:56

Перечислены регионы РФ с самыми большими тратами на еду

Газета.Ru19:17

Граждане РФ тратят на еду 30,2% своего бюджета

Московский Комсомолец17:04

Исследование показало, сколько тратят на еду жители России и Европы

РИА Новости16:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 22:07, Ашберн
Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
РИА Новости 11:46
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

15 декабря Эрдоган заявил, что в случае введения Вашингтоном санкций в отношении республики Анкара может закрыть для США авиабазу Инджирлик, где хранятся американские ядерные бомбы B61, и базу Кюреджик, которая является частью системы ПРО НАТО в Европе.
Lenta.ru 21:33
Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения Тутберидзе

14 декабря в Instagram командой Тутберидзе была размещена запись с критикой Татьяны Тарасовой и Евгения Плющеко, которые высказались о решение Загитовой приостановить спортивную карьеру.
Ореанда-Новости 05:54
Политика

Nord Stream 2 попросил разрешения строить трубопровод зимой

Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
РБК 18:18
Футбол

В Испании остановили матч из-за оскорблений фанатами украинца

Известия 21:12
Армия и оружие

Назван срок полного перехода ракетных войск на современные комплексы

Полностью перевооружить российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на современные ракетные комплексы планируется к 2024 году.
Lenta.ru 17:45
Политика

Кремль назвал условия транзита газа через Украину

Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
BFM.ru 09:14
Политика

В Казахстане предложили обратно переименовать Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение об обратном переименовании города Алматы в Алма-Ату.
Lenta.ru 16:19
Общество

Появились фото затонувшей в Севастополе подлодки

РИА Новости 09:30
Политика

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

Рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года опубликовало издание U.S.News.
Известия 19:52
Общество

Минфин уберет возможность обналичивать замороженные пенсии

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Общество

В Приморье у озера Хасан поисковики обнаружили четыре танка

Бойцы Поискового объединения "АвиаПоиск" приморского регионального отделения "Поискового движения России", работая у озера Хасан, нашли четыре танка Красной армии, погибших в боях с японцами в 1938 году.
Российская газета 20:42
Политика

В Кремле рассказали о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

Компания 04:29
Единоборства

Дацик проиграл нокаутом легендарному кикбоксеру

За всю карьеру 39-летний Дацик провел 14 боев, одержал пять побед и потерпел девять поражений. При этом он успел побывать в тюрьме.
ProstoProSport 12:44
Хоккей

Сборная России обыграла Финляндию в матче Кубка Первого канала

Сборная России одержала победу над командой Финляндии в заключительном матче Кубка Первого канала.
Газета.Ru 10:24
Политика

На Сахалине ответили на заявления о передаче Курил Японии

РИА Новости 19:49
Общество

В Госдуме предложили расселять жителей аварийных домов по ипотеке

Депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов в рамках ипотечного кредитования по сниженной ставке, которая не будет превышать 3%.
RT на русском 21:51
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика

Глава МВД Эстонии назвал нового премьера Финляндии продавщицей

Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме отреагировал на то, что министра транспорта и связи страны Санну Марин назначили нпа пост премьера Финляндии, заявив, что "продавщица поднялась до премьер-министра".
Газета.Ru 20:22
Кино

Анатолий Васильев появится в седьмом сезоне «Сватов»

В седьмом сезоне сериала "Сваты" может появиться герой актера Анатолия Васильева.
Piter.tv 13 декабря в 09:11
Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Пенсионеров, которые получают выплаты с индексацией и надбавкам, но скрывают от государства, что работают неофициально, то есть, не уведомили об этом Пенсионный фонд, могут оштрафовать на 120 тысяч рублей.
Вечерний курьер вчера в 12:18
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Российская газета вчера в 14:45
Происшествия

Появилось видео издевательств отчима над стоящим на гречке мальчиком

Lenta.ru 11:44
Музыка

Корнелюк оценил выступление Ротару в России

Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.
РИА Новости 17:39
Армия и оружие

В Черное море вошел американский эсминец «Росс»

Эсминец ВМС США "Росс" вошел в юго-западную часть акватории Черного моря.
Российская газета 12:10
Общество

Волгоградская учительница отрезала школьнику челку на уроке

14-летний школьник сообщил, что во время урока поспорила с ним, а затем в присутствии всего класса начала насмехаться над ним и отрезала ему челку.
RuNews24.ru 16:21
Шоу-бизнес

Бузова отвергла претендентов на место ее избранника в «Плане Б»

Попытки финалистов шоу «План Б» завоевать сердце Ольги Бузовой провалились.
Пятый канал 19:19
Политика

В Раде заявили, что на Украине русский язык «знают лучше» россиян

Жители Украины якобы знают русский язык лучше россиян, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Павленко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное