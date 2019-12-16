Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели. Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов - в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%). Самые низкие траты - у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%).

с чего всё началось

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимает 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».

Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Политика Сокуров ответил на обвинения Кадырова в национализме Режиссер Александр Сокуров продолжил заочную полемику с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который недавно обвинил деятеля культуры в национализме.

Шоу-бизнес 43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.

Происшествия В Домодедово задержали угрожавшего взорвать гранату в самолете мужчину Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.

Происшествия Во Владивостоке автолюбитель повредил декорации возле городской ёлки Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Бывшая жена Александра Цекало тайно вышла замуж Виктория Галушко, бывшая жена Александра Цекало, после расставания с продюсером не раскрывала подробностей своей личной жизни, предпочитая молчать, не публиковать фотографии и практически не появляться на светских мероприятиях.

Музыка Корнелюк оценил выступление Ротару в России Ротару с 1973 года участвовала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.

Политика Пентагон ответил Эрдогану на угрозу закрыть для США базу Инджирлик Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.

Космос В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.

Политика В Иркутске прошел митинг в поддержку экс-губернатора Левченко Митинг в поддержку отправленного 12 декабря в отставку теперь уже экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко провела КПРФ 14 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в горадминстрации Иркутска.

Общество Путин расширил территорию действия налога для самозанятых Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.

Политика В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате» Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.