Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

Россияне тратят на покупку продуктов 30,2% своего бюджета и занимает 31-е место по этому показателю среди 40 других европейских государств, следует из данных исследования «РИА Новости».
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с чего всё началось

Исследование показало, сколько тратят на еду жители России и Европы

Оценивались также расходы домохозяйств европейских стран на кафе, рестораны и отели. Самые высокие траты на общепит и гостиницы в структуре расходов - в Швейцарии (11%), за ней следуют Греция (10,8%) и Испания (9,9%). Самые низкие траты - у жителей Румынии и Молдавии (по 1,9%).
РИА Новости16:19

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Исследование показало, сколько тратят на еду жители России и Европы

РИА Новости16:19

Эксперты сравнили траты россиян и европейцев на продукты

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Россияне тратят на продукты почти треть своего бюджета

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Сотрудники полиции задержали в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, угрожавшего взорвать гранату в самолете, сообщил в воскресенье РИА Новости источник в правоохранительных органах; в пресс-службе перевозчика прокомментировали данный инцидент, отметив, что информация о наличии на борту взрывного устройства не подтвердилась.
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Во Владивостоке полиция задержала мужчину, который устроил дрифт вокруг главной городской ёлки на центральной площади и повредил декоративную фигуру стоимостью 677 тыс. рублей.
RT на русском 04:59
Происшествия

В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек

Двадцать человек пострадали в автомобильной аварии с автобусом в Балахнинском районе Нижегородской области.
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Песков подчеркнул, что переговоры о транзите продолжаются.
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В Москве спасатели с помощью автолестницы сняли мужчину, залезшего на опору Крымского моста.
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Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.
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В Кремле рассказали о прервавшем разговор Путина и Зеленского Макроне

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Володин ответил на призыв объявить Курилы японской территорией

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В NASA назвали стоимость ракеты, разрабатываемой для лунной программы

Стоимость каждого запуска с использованием разрабатываемой ракеты-носителя сверхтяжёлого класса Space Launch System (SLS) будет составлять от $800 млн до $1,6 млрд, заявил глава американского аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн в интервью CNN Business.
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Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

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В Иркутске прошел митинг в поддержку экс-губернатора Левченко

Митинг в поддержку отправленного 12 декабря в отставку теперь уже экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко провела КПРФ 14 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в горадминстрации Иркутска.
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Канте хочет покинуть «Челси» по окончании сезона

Полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте планирует сменить клуб по окончании сезона-2019/20.
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Общество

Путин расширил территорию действия налога для самозанятых

Президент России Владимир Путин расширил действие эксперимента по налогу для самозанятых еще на 19 регионов.
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Экономика

Пенсии: Вместо индексаций – 120 тыс. штрафа или «небо в клеточку»

Неработающим пенсионерам государство пенсии ежегодно индексирует.
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В ПАСЕ предложили привлечь ЛНР и ДНР к диалогу в «нормандском формате»

Глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ считает, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе, планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.
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Как сообщает издание Deutsche Welle, желание строить трубопровод зимой в Nord Stream 2 аргументировали тем, что работы затянулись из-за долгого ожидания разрешения от Дании.
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Российский палладий поставит в зависимость мировых автопроизводителей

Россия может существенно увеличить свои доходы от внешней торговли благодаря росту цен на палладий.
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