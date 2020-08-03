Общество
Независимая газетаРоссияне устали от дистанционной занятости
Общий тренд на расширение дистанционной занятости, похоже, не закрепился в России. После ослабления карантинных мер доля работающих из дома сотрудников значительно сократилась. По данным социологов, удаленная занятость за последние месяцы упала более чем вдвое.
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Общество
Мантуров назвал новые сроки начала выпуска российского электромобиля
Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta планируется начать в Тольятти в конце текущего года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 21:46
Кино
Фильм «Побег из Претории» возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Побег из Претории" (Escape from Pretoria) стал лидером российского проката, собрав 5,43 млн рублей за минувшие два дня.
ТАСС 19:56
Политика
Бывший командующий ВДВ рассказал о предупреждении для обидчиков России
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ), депутат Госдумы Владимир Шаманов в интервью газете «Известия» рассказал о предупреждении для обидчиков России.
Lenta.ru вчера в 23:31
Общество
В России запретили пополнять анонимные электронные кошельки наличными
Россияне с 3 августа не могут пополнять наличными неидентифицированные электронные кошельки.
ТАСС 17:01
Кино
Кинокасса России: столичные кинотеатры открыли прокат
Всего вступили в строй 30% российских кинотеатров, случилось это в результате множественных переносов без особых премьер, они пойдут несколько позже, когда откроется побольше мировых рынков (пока частично открылся Китай и некоторые европейские рынки).
КиноКадр 15:36
Политика
Лукашенко высказался о массовом задержании россиян и «Газпроме»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заслушал доклад председателя КГБ Валерия Вакульчика и главы СК Ивана Носкевича по вопросу задержания 33 россиян "из ЧВК".
Вести.Ru вчера в 13:27
Политика
У границы с Россией была замечена колонна белорусской техники
Очевидцы засняли видео, на котором можно увидеть колонну белорусской техники.
Общественная служба новостей 14:59
Космос
Космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья США
Вашингтон, 2 августа 2020, 22:29 — REGNUM Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon приводнился у побережья Соединенных Штатов, сообщили в NASA.
REGNUM 15:29
Футбол
Роналду опубликовал фото с Буффоном и кубком Серии А
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал совместную фотографию с вратарем туринцев Джанлуиджи Буффоном и кубком чемпиона Италии.
Metaratings 16:41
Происшествия
Адвокат рассказал, как могут оправдать Ефремова
Адвокат Борис Локшин назвал два случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП.
Газета.Ru 19:41
Игры
Игроки в Rainbow Six Siege помогли тиммейту спасти собаку
Игрок в Rainbow Six Siege рассказал, как тиммейты в матчмейкинге шутера помогли ему спасти собаку от смерти.
CyberSport.ru вчера в 15:10
Политика
Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом Палаты лордов Британии
Сын предпринимателя Александра Лебедева и владелец нескольких английских изданий, включая Evening Standard и Independent, станет членом британской Палаты лордов.
Телеканал RTVI 31 июля в 15:04
Футбол
Ловрен будет выступать за «Зенит» под шестым номером
Новичок «Зенита» Деян Ловрен выбрал себе игровой номер, сообщает пресс-служба клуба.
Бомбардир.ру 15:18
Экономика
Россия и Китай снизили объемы торговых операций в долларах
Доля расчетов в долларах при осуществлении торговых операций между Россией и Китаем упала в первом квартале до 46%.
Экономика сегодня 09:49
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
RuNews24.ru 31 июля в 07:10
Политика
Игорь Суркис: «Надо договариваться с наемниками, с россиянами. И прекращать эту войну»
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поделился мыслями о будущем Украины.
Sports.ru 16:38
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В субботу, 1 августа, стало известно о том, что задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов.
Piter.tv вчера в 03:04
Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжелого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Здоровье
Антилидеры по летальности: коронавирус в Приморье сгубил 87 жизней
Выздоровели за это же время 68 пациентов (5 456 с начала эпидемии). Болезнь оказалась сильнее в 87 случаях (+3 летальных исхода за сутки).
Восток-Медиа 22:20
Футбол
Наставник «Уфы» прокомментировал переход Газизова в «Спартак»
Наставник "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал переход генерального директора Шамиля Газизова из башкирского клуба в московский "Спартак", передает "Матч ТВ" .
Газета.Ru вчера в 15:47
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел
Известия 19:23
Здоровье
Очередной рост случаев внебольничной пневмонии отмечается в Башкирии
Подчеркивается, что было выписано 64 пациента с пневмонией.
Evo-rus.com 04:02
Экономика
Счетная палата проверила исполнение бюджета Минтранса в 2019 году
В ведомстве отмечают, что на втором и третьем месте по неисполнению бюджета - сам Минтранс и Росавиация (не израсходованы 15,8 млрд рублей и 13,6 млрд рублей соответственно).
ТАСС 17:07
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС 03:19