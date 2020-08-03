Общество
Независимая газетаРоссияне устали от дистанционной занятости
Общий тренд на расширение дистанционной занятости, похоже, не закрепился в России. После ослабления карантинных мер доля работающих из дома сотрудников значительно сократилась. По данным социологов, удаленная занятость за последние месяцы упала более чем вдвое.
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Общество
Турция уточнила правила въезда туристов
Анкара разъяснила правила приема пассажиров после открытия аэропортов для иностранных туристов.
Вести.Ru 05:59
Экономика
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru 08:20
Футбол
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда по делу футболистов Кокорина и Мамаева и начал зачитывать новое постановление.
Российская газета 10:31
Игры
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox
Microsoft представила новый магазин для консолей Xbox — в очередной раз корпорация старается сделать его быстрее и удобнее.
Игромания.ру 11:31
Путешествия
Спрос на туры в Абхазию обгоняет Турцию
Активизацию бронирований подтверждают и в АЛЕАНе, по словам коммерческого директора этого туроператора Оксаны Булах, 3 августа до 12 часов было реализовано в несколько раз больше туров, чем до этого продавалось за целый день.
ТурДом 08:05
Футбол
В Англии начнут удалять футболистов за умышленный кашель
Красной карточки будут удостоены и те игроки, которые позволяют себе плеваться на поле во время матчей.
Матч ТВ 12:15
Общество
Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса
Российские чиновники устраивают своих детей и родственников в престижные вузы вне конкурса через процедуру так называемого целевого набора.
Lenta.ru 12:19
Общество
Россиян, заболевших коронавирусом в Абхазии, отправят лечиться в Сочи
По словам министра, накануне в республику выезжали специалисты Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, чтобы оценить условия оказания медпомощи нашим гражданам, а на этой неделе туда отправиться еще одна группа специалистов, которая проведет аудит приема россиян.
Российская газета 11:55
Фигурное катание
Фигуристка Косторная ушла к Плющенко, не предупредив Тутберидзе
В минувшем сезоне Алена Косторная завоевала титул чемпионки Европы и стала победительницей Финала Гран-при.
RuNews24.ru 06:56
Наука
Британские ученые сравнили сперматозоид со штопором и выдрой
Evo-rus.com вчера в 11:47
Общество
Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа
Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нет 04:14
Экономика
Во Франции произошла экономическая катастрофа
Эпидемия коронавируса спровоцировала экономическую катастрофу во Франции, какой не было со времен Второй мировой войны.
Lenta.ru 12:12
Общество
«Газпром» обжалует максимальный штраф Польши за «Северный поток-2»
В UOKiK объяснили столь большой штраф «умышленным» непредоставлением «Газпромом» запрашиваемых Польшей данных о контрактах его «дочки», компании Nord Stream 2, с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 11:59
Общество
РСА опроверг утечку данных 1 млн московских водителей от страховщиков
Российский союз автостраховщиков (РСА) опроверг возможность утечки личных данных более миллиона московских водителей от союза или страховых компаний, заявив, что в их базах даже нет таких полей, как в выставленной на продажу.
ПРАЙМ 11:44
Здоровье
В Швеции прокомментировали разработку российской вакцины от COVID-19
«На международном уровне планы наталкиваются на некоторый скептицизм, но, по словам Москвы, государственная лаборатория провела клинические испытания и подготовила все документы, чтобы иметь возможность зарегистрировать российскую вакцину от COVID-19», — сообщают авторы новостного материала.
REGNUM 07:11
Происшествия
Экс-глава «ВСМПО-Ависмы» Воеводин стал фигурантом уголовного дела
Как стало известно "Ъ-Урал", по факту хищения средств ПАО «Корпорация "ВСМПО-Ависма"» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).
Коммерсантъ 11:36
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс 07:01
Экономика
В Чувашии прибавку к пенсии получат 83 тыс. пенсионеров
Чебоксары, 3 августа 2020, 08:09 — REGNUM В Чувашии пересчитали пенсии более 83 тыс. пенсионерам, которые работали в 2019 году.
REGNUM 01:09
Политика
На Хоккайдо собрался митинг, где требуют «возврата» Россией Курильских островов
На самом северном японском острове Хоккайдо в городе Немуро провели митинг, на котором местные жители потребовали возврата этих российских территорий Японии.
Военное обозрение 08:09
Общество
На «Новую газету» составили протоколы о фейках про коронавирус
В статье «Новой газеты» говорилось о неготовности многих больниц и медпунктов в республике к приему больных коронавирусом; в части из них, по данным издания, врачам самим пришлось шить себе средства защиты.
РБК 10:40
Музыка
Алиса Вокс назвала причину ухода из группы «Ленинград»
Алиса вошла в состав группы на смену солистке Юлии Коган, когда та собиралась в декрет.
SM News вчера в 14:05
Здоровье
В 10 офисах Москвы «Мои документы» открылись диагностические комплексы
С сегодняшнего дня в десяти офисах столицы «Мои документы» начали работу современные диагностические комплексы, где можно пройти бесплатное обследование состояния организма.
Вести Подмосковья 02:05
Культура
Чонгук проспойлерил новый сингл BTS «Dynamite»
So Jungkook gave away the hint of dynamite explosions, and as usual we missed the clues 🤡🤡😂#BTS_Dynamite @BTS_twt pic.twitter.com/URc6MkAusH — 🧨8/21⁷ (@sorafirstlove) August 2, 2020 АРМИ были в шоке, когда поняли, что ответы на их вопросы и ключ к тайне лежали так близко, а они не заметили их.
Popcake 02:30
Происшествия
33 носителя коронавируса обнаружены на норвежском круизном лайнере
Коронавирус обнаружен у 33 членов команды норвежского круизного лайнера Руаль Амундсен, прибывшего в в порт Тромсе с архипелага Свальбард.
ИА Красная Весна 01 августа в 11:22
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел
Армия Израиля поразила несколько объектов движения ХАМАС. Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел.
Piter.tv 00:40