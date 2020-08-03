Общество
Независимая газетаРоссияне устали от дистанционной занятости
Общий тренд на расширение дистанционной занятости, похоже, не закрепился в России. После ослабления карантинных мер доля работающих из дома сотрудников значительно сократилась. По данным социологов, удаленная занятость за последние месяцы упала более чем вдвое.
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Общество
Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований
Массовые КТ-исследования могут вызвать рост числа болезней от облучения, предупреждает Роспотребнадзор.
BFM.ru 03:28
Политика
Стало известно о планах Путина и Мишустина на отпуск
15 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, известно ли ему о планах президента Владимира Путина уйти в отпуск.
Lenta.ru 03:36
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Общество
В России за сутки выявили 5 394 случая заражения коронавирусом
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 5 394, общее число заразившихся достигло 856 264.
ТАСС 04:09
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Немцова сыграла свадьбу на Рублевке
18-летняя дочь Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой вышла замуж.
Anews 03:51
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv вчера в 09:50
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер .
Znak.com 00:41
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Общество
Роспотребнадзор сообщил о появлении в России тропических клопов
В некоторых российских регионах появились тропические постельные клопы. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
РБК 03:04
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Авто
В 2020 году средняя цена авто в России выросла на 138 тыс. рублей
Повышение средней цены от 138 тысяч до 1,67 миллиона рублей, которое произошло в первом полугодии, аналитики объясняют повышением курсов иностранных валют, которое произошло в марте 2020 года.
Letnews.ru 02:33
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Общество
Напавшего на туристов в Крыму охранника уволили
Руководство санатория Форос уволило охранника, который накануне напал с нагайкой на семью с ребенком. Это произошло на пляже в Крыму.
iReactor 01 августа в 22:15
Происшествия
К поискам пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии подключились военные
Военные Восточного округа принимают участие в поисках пропавшего самолета Ан-2 в Бурятии, с помощью беспилотных летательных аппаратов они обследуют территорию и организуют круглосуточное дежурство для более эффективного поиска воздушного судна и людей.
ТАСС вчера в 22:48
Происшествия
В Екатеринбурге осудят убийцу двух девушек на Уктусе
Уральский меридиан 04:24
Общество
Глава Минпромторга заявил о планах развития сетей 6G в России
В России есть планы развития сетей связи шестого поколения (6G), но пока они находятся на начальном этапе, речь идет лишь о научно-исследовательских работах (НИР).
РБК 02:16
Футбол
Влашич назван лучшим футболистом РПЛ по проценту удачных обводок
На официальном сайте российской Премьер-лиги появилась статистика, посвященная лучшим игрокам минувшего сезона по проценту удачных обводок.
ProstoProSport вчера в 23:56
Авто
3 модели с лучшими дизелями на вторичном рынке РФ
«Трешка» BMW в четвертом поколении обладала очень хорошим дизельным мотором серии M57, который был уже весьма современным, но при этом не утратившим надежности предшественников.
Автоновости дня 01 августа в 01:00
Общество
Верховный суд отклонил иск к Путину по указу о разовых выплатах на детей
Верховный суд отказал в рассмотрении коллективного иска родителей к президенту Владимиру Путину о разовых выплатах на детей до 16 лет, установленных главой государства из-за пандемии коронавируса.
РБК вчера в 12:58
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская станут родителями во второй раз
Источник, близкий к семье Пресняковых, подтвердил изданию "СтарХит", что Подольская вновь беременна.
Pravda.Ru 02:13
Футбол
Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с Кокориным
Москва 24 вчера в 06:31
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19
Политика
Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США
В интервью газете The Washington Post помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прокомментировал развитие американо-российских отношений.
Коммерсантъ вчера в 20:55
Происшествия
СК предъявил обвинение владельцу алтайской турбазы, где погибла семья
Владельцу туристической базы «Глобус» в Алтайском крае, где были обнаружены тела четырёх человек, предъявлено обвинение.
RT на русском 01:39
Футбол
Брянское «Динамо» арендовало игрока «Рубина»
Циберкин арендован у "Рубина", в минувшем сезоне хавбек выступал за молодежку казанцев.
Soccer.ru 04:24
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Океанолог Владимир Югай отметил, что данное оружие может спровоцировать цунами высотой приблизительно двадцать пять метров.
Evo-rus.com 01 августа в 02:58