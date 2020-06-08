При общем объеме операций по картам в 23 трлн руб. доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.

с чего всё началось

Примечательно что активными из 284 миллионов банковских карт считаются 194,7 миллиона из них. Это на 16,7 миллиона карт больше, чем годом ранее. Общий объем операций при помощи карт за первые три месяца 2020 года оценивается в 23 триллиона рублей.

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