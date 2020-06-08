Экономика
РамблерРоссияне установили рекорд по банковским картам
Примечательно что активными из 284 миллионов банковских карт считаются 194,7 миллиона из них. Это на 16,7 миллиона карт больше, чем годом ранее. Общий объем операций при помощи карт за первые три месяца 2020 года оценивается в 23 триллиона рублей.
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с чего всё началось
При общем объеме операций по картам в 23 трлн руб. доля снятия наличных составила 27,8%, оплата картами — 30,5%, переводы — 41,7%. Всего в России по итогам трех месяцев 2020 года банками было выпущено 283,9 млн карт, активными из которых являются 194,6 млн.РБКвчера в 23:01
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Общество
Путин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян в период пандемии
Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан страны в период пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:13
Общество
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По словам мэра, с 16 июня заработают летние веранды, а через неделю, 23 числа — стационарные заведения общепита.
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Футбол
Стало известно, какая зарплата будет у Вагнера в ЦСКА
Ранее форвард уже защищал цвета ЦСКА. Вместе с армейцами Вагнер Лав трижды становился чемпионом России.
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Футбол
Бранислав Иванович покинет «Зенит» по окончании текущего сезона
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович покинет петербургский клуб по окончании нынешнего сезона.
Metaratings 05:50
Общество
Мишустин заявил о стабилизации ситуации в России с коронавирусом
"По данным на 8 июня, прирост заболеваемости по стране шестые сутки подряд не превышает 2%", - сказал Мишустин в понедельник на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом в РФ.
Интерфакс 06:21
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Артист попал в больницу, после чего заявил, что «много боли» ему причинила Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой он на тот момент разводился.
Известия 05:26
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Коммерсантъ 07:15
Общество
Названы водоёмы Свердловской области, пригодные для купания
На территории Свердловской области есть только два водоёма, в которых можно купаться.
Областная газета 05:09
Политика
Шредер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер переизбран председателем совета директоров "Роснефти".
Бизнес журнал 03:09
Политика
Песков заявил о превалирующей поддержке поправок к Конституции
"Ситуация пока однозначно говорит о превалирующей поддержке пакета поправок к Конституции", - констатировал Песков, заметив, что об этом свидетельствуют и социологические исследования.
Российская газета 06:24
Происшествия
На Сахалине медведь напал на человека
Сегодня вечером на Сахалине на геодезиста напал медведь. Инцидент произошел в Смирныховском районе.
Сахалин.Инфо 06:24
Технологии
Выходцы из «Тинькофф» запустили финансовый сервис в Германии
Партнёры сервиса — немецкий SolarisBank, и Visa.
IT-World 07:00
Общество
В Госдуме разработали проект о минимальной почасовой оплате труда
"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Общество
Москва может отменить пропуска с середины июня
Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru вчера в 09:25
Фигурное катание
Переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко подтверждён официально
Президиум Федерации фигурного катания Москвы утвердил переход двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой и Вероники Жилиной из школы «Самбо-70» в академию Евгения Плющенко.
Чемпионат вчера в 15:05
Игры
Новая модель Сидоровича из «Сталкера», ставшего волосатым мулатом, смутила фанатов игры
Российский 3D-моделлер JayK96, в конце апреля сделавший на основе первого скриншота S.T.A.L.K.E.R. 2 трёхмерную сцену на движке Unreal Engine 4, решил заняться более простой работой и осовременил модель знаменитого торговца Сидоровича из первой части игры с помощью программы Blender.
Чемпионат вчера в 07:31
Экономика
Nasdaq достигал рекордной отметки
С начала года Nasdaq вырос на 9,3%, в то время как Dow Jones отыграл значительную часть потерь после падения на 34,6% и достиг отметки на 5% ниже по сравнению с началом текущего года.
Финмаркет 02:17
Происшествия
В Забайкальском крае задержан подозреваемый в убийстве подростка
Сотрудники полиции задержали мужчину, который с ножом напал на подростков в поселке Первомайский в Забайкальском крае.
ТАСС 06:28
Общество
Обновлены данные по заражению в районах Нижегородской области
Правительство Нижегородской области обновило данные по заражению коронавирусом в районах и муниципальных округах .
ТаракаНН 05 июня в 07:19
Экономика
Предприниматели Москвы получили более 3 млрд рублей льготных кредитов
Как гласит информационная статья на сайте главы города, столичные бизнесмены смогли оформить кредиты со льготными ставками на общую сумму более трех миллиардов рублей.
Москва. Северо-Запад 03:09
Общество
Минздрав изменит правила получения медсправок для водителей
В проекте новой редакции приказа 344Н, который определяет правила получения медсправок для водителей и кандидатов в водители, отсутствует требование сдавать анализ крови на наличие маркера CDT.
Вести.Ru 04:12
Шоу-бизнес
Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел
Остался ли доволен подобными извинениями Иван Ургант пока неизвестно.
Телепрограмма вчера в 13:43
Гаджеты
Ёмкость твердотельных накопителей PNY CS2130 достигает 2 Тбайт
Компания PNY анонсировала твердотельные накопители CS2130 типоразмера M.2, подходящие для использования в настольных и портативных компьютерах, в том числе игрового класса.
3DNews 06:12
Космос
ЕКА продвигается вперед с недорогим многоразовым ракетным двигателем
На заседании совета Space19+ в Севилье, Испания, в ноябре прошлого года, ЕКА получила полное финансирование для доведения конструкции двигателя Prometheus до технической зрелости, подходящей для промышленности.
AstroNews.ru 06 июня в 06:42
Культура
Первый канал объяснил замену титров «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» не был связан с титрами фильма «Брат 2». Об этом сообщила пресс-служба телеканала в понедельник, 8 июня.
Известия 07:29
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области продлен до 16 июня
Режим самоизоляции в Самарской области из-за угрозы распространения коронавируса продлили до 16 июня.
ТАСС 06:32
Происшествия
Рядом со школой в Кинешме поймали двухметрового питона
Двухметрового питона поймали сотрудники МЧС в районе школы № 8 города Кинешмы Ивановской области.
ТАСС 04:36
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия вчера в 17:53