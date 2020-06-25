Экономика
ИнтерфаксРоссияне утроили расходы на турпоездки в июне
В первой половине июня россияне потратили на путешествия в три раза больше, чем в первой половине мая, рост произошел во всех сегментах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка ВТБ.
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Общество
Прохорова предостерегла от репрессивной машины из-за дела Серебренникова
Уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова является показательным примером того, как в России реанимируется «архаическая сталинская репрессивная машина», которая «в плановом порядке перемалывает людей», говорится в поступившем в РБК комментарии главного редактора журнала «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой, сестры российского бизнесмена и политика Михаила Прохорова.
РБК 20:00
Гаджеты
Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite
Evo-rus.com 07:50
Здоровье
Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами
«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
РБК 20:04
Гаджеты
Новые Mac лишатся возможности запускать Windows через Boot Camp
Apple уже подтвердила, что не планирует поддерживать Boot Camp на Mac на базе ARM.
Российская газета 09:20
Культура
Появились первые отзывы о комедии «Евровидение: История огненной саги»
В Сети зрители и критики оставили первые отзывы о комедии Netflix "Евровидение: История огненной саги" о популярном музыкальном конкурсе с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в главных ролях.
РИА Новости 19:53
Общество
Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову
Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
Происшествия
Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей
Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
Гаджеты
Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне
Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости о том, почему важно выключать функцию Bluetooth на любом мобильном устройстве.
Live24 06:32
Политика
Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»
Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
Общество
COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции
С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Происшествия
Мощный взрыв прогремел в Тегеране
Известия 19:55
Общество
Аномальное похолодание ожидается в европейской части России на следующей неделе
Резкое похолодание ожидает жителей европейской части России с понедельника.
ТАСС 17:26
Политика
Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию по поправкам
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты, что результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными.
Дождь 12:01
Политика
Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил об отказе от участия в переговорах с властями Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
Страна Советов on-line 09:04
Армия и оружие
ФРГ, Франция и Италия призывают остановить боевые действия в Ливии
Министры иностранных дел Франции, Германии и Италии сделали совместное заявление, в котором призвали незамедлительно и без условий прекратить боевые действия на территории Ливии.
Московский Комсомолец 19:30
Киберспорт
Virtus.pro обыграла OG на Beyond Epic
Cyber.sports.ru 15:44
Кино
Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»
Rambler News Service 05:35
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Общество
Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги
Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
Хоккей
Пьянов вернулся из «Авангарда» в «Амур»
Ранее Пьянов уже выступал за «Амур», в сезоне-2018/19, тогда он стал вторым бомбардиром команды.
Спорт-Экспресс 23 июня в 07:36
Единоборства
Стало известно, на каком турнире выступит Хабиб Нурмагомедов
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов примет участие в турнире UFC 253. Об этом сообщил агент россиянина Али Абдель-Азиз.
МК-Спорт 13:48
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
Здоровье
Владельцы коттеджей в Корсакове не готовы съезжать ради борьбы с заразой
Решили строить объект инфекционный, а уже после него в защитной зоне разрешения на частные дома выдавались.
Сахалин.Инфо 19:30
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Экономика
Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ
В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 23 июня в 12:15