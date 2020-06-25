Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРоссияне утроили расходы на турпоездки в июне

В первой половине июня россияне потратили на путешествия в три раза больше, чем в первой половине мая, рост произошел во всех сегментах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка ВТБ.
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Россияне резко потратились на отдых после самоизоляции

Lenta.ru19:46

В начале лета траты жителей России на путешествия увеличились втрое

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Россияне утроили траты на туризм

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Россияне втрое увеличили траты на путешествия

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Жители России втрое увеличили в июне затраты на туризм

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Исследование: россияне в июне втрое увеличили траты на путешествия

ТАСС05:27

Россияне утроили расходы на турпоездки в июне

Интерфакс07:25
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Общество

Прохорова предостерегла от репрессивной машины из-за дела Серебренникова

Уголовное дело в отношении режиссера Кирилла Серебренникова является показательным примером того, как в России реанимируется «архаическая сталинская репрессивная машина», которая «в плановом порядке перемалывает людей», говорится в поступившем в РБК комментарии главного редактора журнала «Новое литературное обозрение» Ирины Прохоровой, сестры российского бизнесмена и политика Михаила Прохорова.
РБК 20:00
Гаджеты

Xiaomi выпустила стабильную прошивку MIUI 12 для Mi 10 Lite

Evo-rus.com 07:50
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Здоровье

Ученый сообщил о случаях смертей от COVID с отрицательными ПЦР-тестами

«Из 3,5 тыс. изученных случаев смерти от COVID-19 в Москве 20% были с отрицательным результатом лабораторного определения этого вируса», — отметил Малахов, добавив, что эти данные требуют специального медицинского исследования.
РБК 20:04
Гаджеты

Новые Mac лишатся возможности запускать Windows через Boot Camp

Apple уже подтвердила, что не планирует поддерживать Boot Camp на Mac на базе ARM.
Российская газета 09:20
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Культура

Появились первые отзывы о комедии «Евровидение: История огненной саги»

В Сети зрители и критики оставили первые отзывы о комедии Netflix "Евровидение: История огненной саги" о популярном музыкальном конкурсе с Уиллом Ферреллом и Рэйчел Макадамс в главных ролях.
РИА Новости 19:53
Общество

Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, умер в результате огнестрельного ранения в голову.
РБК 08:29
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Происшествия

Семья Захарова ответила на слова о готовности Ефремова усыновить детей

Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов готов усыновить несовершеннолетних детей из семьи погибшего, «чтобы им обеспечить достойную жизнь».
РБК 11:27
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Гаджеты

Почему Bluetooth необходимо выключать на смартфоне

Старший инженер-программист по цифровой безопасности компании Avast Войтех Бочек рассказал РИА Новости о том, почему важно выключать функцию Bluetooth на любом мобильном устройстве.
Live24 06:32
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Политика

Госдеп США предупредил Россию об «изоляции в ООН»

Если Россия и Китай продолжат идти по "пути к антиутопии" и заблокируют заявку США на продление запрета на поставки оружия Ирану, они могут оказаться в изоляции в Организации Объединенных Наций (ООН), заявил в интервью Reuters специальный представитель Госдепартамента США по Ирану Брайан Хук.
Газета.Ru 13:40
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Общество

COVID-19: в Новосибирской области продлят режим самоизоляции

С начала эпидемии в Новосибирской области COVID-19 заразились 5458 человек.
Вести.Ru 09:36
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Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости 15:27
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Шоу-бизнес

Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым

Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
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Происшествия

Мощный взрыв прогремел в Тегеране

Известия 19:55
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Общество

Аномальное похолодание ожидается в европейской части России на следующей неделе

Резкое похолодание ожидает жителей европейской части России с понедельника.
ТАСС 17:26
Политика

Путин заявил о недопустимости принуждения к голосованию по поправкам

Президент России Владимир Путин заявил на встрече с членами Общественной палаты, что результаты голосования по поправкам в Конституцию должны быть абсолютно достоверными.
Дождь 12:01
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Политика

Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти заявил об отказе от участия в переговорах с властями Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне.
Страна Советов on-line 09:04
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Армия и оружие

ФРГ, Франция и Италия призывают остановить боевые действия в Ливии

Министры иностранных дел Франции, Германии и Италии сделали совместное заявление, в котором призвали незамедлительно и без условий прекратить боевые действия на территории Ливии.
Московский Комсомолец 19:30
Киберспорт

Virtus.pro обыграла OG на Beyond Epic

Cyber.sports.ru 15:44
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Кино

Платформа HBO Max вернула фильм «Унесенные ветром»

Rambler News Service 05:35
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Общество

Дурова обязали вернуть собранные на провальный проект деньги

Суд в США обязал основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова вернуть инвесторам собранные на провальный проект по созданию блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram деньги, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 13:53
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Хоккей

Пьянов вернулся из «Авангарда» в «Амур»

Ранее Пьянов уже выступал за «Амур», в сезоне-2018/19, тогда он стал вторым бомбардиром команды.
Спорт-Экспресс 23 июня в 07:36
Единоборства

Стало известно, на каком турнире выступит Хабиб Нурмагомедов

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов примет участие в турнире UFC 253. Об этом сообщил агент россиянина Али Абдель-Азиз.
МК-Спорт 13:48
Авто

Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила

В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
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Шоу-бизнес

Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34
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Здоровье

Владельцы коттеджей в Корсакове не готовы съезжать ради борьбы с заразой

Решили строить объект инфекционный, а уже после него в защитной зоне разрешения на частные дома выдавались.
Сахалин.Инфо 19:30
Финансы

Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка

После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину

Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
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Происшествия

Суд признал незаконным обыск у убитого из-за хищения обоев уральца

РБК 05:33
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Экономика

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

В ходе обращения к россиянам Путин предложил с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ с 13 до 15% для лиц, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.
RT на русском 23 июня в 12:15
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