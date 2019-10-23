Доля семей, которые хотя бы раз за год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%. Россияне, как следует из данных GfK, стали покупать этот продукт не только чаще, но и больше за один раз.

с чего всё началось

Если в 2018-м в России было 29,5 процента семей, которые делали себе бутерброд с красной икрой хотя бы одни раз в год, то теперь таковых 33 процента. Потребление этого деликатеса в общем выросло на 22 процента, то есть его стали есть не только чаще, но и большими порциями.

Россияне стали больше есть красной икры

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