Экономика

Национальное Аграрное АгентствоНациональное Аграрное АгентствоРоссияне стали больше есть красной икры

Если в 2018-м в России было 29,5 процента семей, которые делали себе бутерброд с красной икрой хотя бы одни раз в год, то теперь таковых 33 процента. Потребление этого деликатеса в общем выросло на 22 процента, то есть его стали есть не только чаще, но и большими порциями.
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с чего всё началось

Каждый третий россиянин хотя бы раз за последний год покупал красную икру

Доля семей, которые хотя бы раз за год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%. Россияне, как следует из данных GfK, стали покупать этот продукт не только чаще, но и больше за один раз.
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