Потребление красной икры за 12 месяцев, с октября 2018-го по сентябрь 2019-го, выросло по сравнению с предыдущим таким же периодом на 22%, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK, которая отслеживает ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России.

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Потребление красной икры россиянами с октября 2018-го по сентябрь 2019 года выросло по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 22%, сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании GfK, отслеживающей ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств в РФ Доля семей, которые хотя бы один раз в течение год купили красную икру, увеличилась на 3,5 процентного пункта, до 33%.

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