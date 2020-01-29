Экономика
Вестник КавказаРоссияне увеличили реальные доходы в 2019 году – Росстат
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в прошлом году выросли на 0,8%, свидетельствуют данные Росстата.
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Энергетика
На Украине снизили цену на газ для промышленности
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Политика
Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления
Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Экономика
Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут
Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Происшествия
Присяжные признали владельца фабрики «Меньшевик» невиновным в убийстве
Коллегия присяжных признала невиновным бывшего гендиректора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова в убийстве охранника предприятия.
Футбол
Хавбек «Милана» может перейти в «Спартак»
Шоу-бизнес
Отец Децла потребовал провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
ЖКХ
Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту
Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Происшествия
Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Общество
ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Хоккей
Шайба Ковальчука помогла «Монреалю» обыграть «Баффало»
Политика
Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами
Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Политика
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
Происшествия
Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя
По предварительным данным, покупатель попытался пронести мимо кассы банку растворимого кофе, но был замечен 26-летним кассиром-контролером.
Общество
Госдеп США включил Китай в «красный» список из-за коронавируса
Госдепартамент США включил Китай в "красный" список стран, от посещения которых предписано отказаться, из-за вспышки инфекции, вызванной новым типом коронавируса.
Хоккей
«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ
Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана выходит в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).
Кино
Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
Происшествия
Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова
Общество
Арест директоров всех сахарных заводов в Белоруссии связали с Россией
В «сахарном деле», как успели уже окрестить в Белоруссии арест директоров всех сахарных заводов, появились первые комментарии.
Общество
Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет
Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.