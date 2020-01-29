Экономика

Вестник КавказаВестник КавказаРоссияне увеличили реальные доходы в 2019 году – Росстат

Реальные располагаемые денежные доходы россиян в прошлом году выросли на 0,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Читать в источнике
Комментировать172

Подробнее о событии

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году выросли на 0,8%

ТАСС28 января в 08:42

Что меняет рост реальных располагаемых доходов на 0,8%

Ведомостивчера в 16:06

Доходы граждан не удержались в плюсе

Коммерсантъ28 января в 17:18

Росстат отчитался о росте реальных доходов по итогам 2019 года

РБК28 января в 10:51

Частичное восстановление потерянного: эксперт о росте доходов населения

REGNUM07:23

Реальные доходы населения России растут второй год подряд

Rambler News Service28 января в 10:39

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

Интерфакс28 января в 08:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Армия и оружие

CNN: более 60 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке

ТАСС 17:41
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для промышленности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
REGNUM вчера в 07:13
Общество

Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор

Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Москва 24 вчера в 13:09
Политика

Путин поручил ужесточить наказание за оскорбления

Президент России Владимир Путин захотел ужесточить наказание за оскорбления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Кремль.
Lenta.ru 06:59
Происшествия

Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Lenta.ru 15:37
Экономика

Джефф Безос разбогател на $13 млрд за 15 минут

Основатель Amazon Джефф Безос увеличил свое состояние на $13,2 млрд за 15 минут, пишет Bloomberg.
РБК 21:29
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru 17:19
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

РИА Новости 16:28
Происшествия

Присяжные признали владельца фабрики «Меньшевик» невиновным в убийстве

Коллегия присяжных признала невиновным бывшего гендиректора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова в убийстве охранника предприятия.
Росбалт 28 января в 15:08
Футбол

Хавбек «Милана» может перейти в «Спартак»

Soccer.ru 01:37
Общество

Подаренный керченским блокадникам хлеб оказался пирогом с мясом

Lenta.ru 05:12
Шоу-бизнес

Отец Децла потребовал провести ДНК-тест для внука

Отец рэпера Децла, продюсер Александр Толмацкий потребовал провести ДНК-тест для внука Тони.
Lenta.ru вчера в 07:03
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.
Известия 19:39
ЖКХ

Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту

Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.
Интерфакс 07:16
Авто

ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей

Автоновости дня 22:30
Происшествия

Родственники опознали обувь 16-летнего Бахова, найденную с останками

Вести.Ru вчера в 09:30
Происшествия

В жилом доме во Владивостоке произошел взрыв

ТАСС 20:56
Общество

Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
RT на русском 03:45
Общество

ВОЗ признала новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на экстренном заседании признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
РБК 14:56
Хоккей

Шайба Ковальчука помогла «Монреалю» обыграть «Баффало»

ProstoProSport 22:29
Политика

Польский ректор признался, что Сталин спас его семью от расстрела нацистами

Новый ректор Варшавской академии финансов и бизнеса Vistula Вавжинец Конарский неожиданно выпал из польского экспертного хора обличителей Владимира Путина в «фальсификации исторической правды».
Евразия Daily вчера в 05:45
Политика

Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера

Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.
РИА Новости 12:12
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Происшествия

Кассир московского супермаркета одним ударом убил покупателя

По предварительным данным, покупатель попытался пронести мимо кассы банку растворимого кофе, но был замечен 26-летним кассиром-контролером.
Вести.Ru 04:31
Общество

Госдеп США включил Китай в «красный» список из-за коронавируса

Госдепартамент США включил Китай в "красный" список стран, от посещения которых предписано отказаться, из-за вспышки инфекции, вызванной новым типом коронавируса.
Газета.Ru 21:12
Хоккей

«Барыс» гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Барыс» из Нур-Султана выходит в плей-офф Континентальной хоккейной лиги после поражения пекинского «Куньлуня» от челябинского «Трактора» (1:3).
Inc-news.ru 13:59
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК 06:58
Происшествия

Суд арестовал двоих бывших полицейских по делу Голунова

Коммерсантъ 05:13
Общество

Арест директоров всех сахарных заводов в Белоруссии связали с Россией

В «сахарном деле», как успели уже окрестить в Белоруссии арест директоров всех сахарных заводов, появились первые комментарии.
Блокнот.ру 08:44
Общество

Индекс счастья россиян достиг минимума за шесть лет

Индекс счастья россиян в 2019 году снизился до минимума за шесть лет, пишут «Ведомости» со ссылкой на глобальный опрос ассоциации исследовательских агентств Gallup International.
РБК 20:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное