Реальные располагаемые денежные доходы россиян в прошлом году выросли на 0,8%, свидетельствуют данные Росстата.

Россияне увеличили реальные доходы в 2019 году – Росстат

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Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Документ вступил в силу с 16 января, пишет «Газета.ру». 15 января Медведев объявил об отставке кабинета министров.

ЖКХ Минприроды предложило оплачивать сбор мусора по факту Минприроды предложило перейти на оплату сбора твердых коммунальных отходов по факту и подготовило проект соответствующего постановления правительства.

Политика Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера Президент Владимир Путин и глава администрации Сарова Алексей Голубев поспорили о цитате Остапа Бендера, героя романов Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

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