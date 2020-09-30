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Lenta.ru
Lenta.ru 

Россияне увеличили суммы ипотеки

Ранее в сентябре стало известно, что россияне нашли замену ипотечным займам: граждане, которым ранее отказали в ипотеке, оформляют потребительские кредиты, чтобы купить квартиры.В источнике
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Lenta.ru

Россияне увеличили суммы ипотеки

Lenta.ru04:49
78.ru

В августе средний размер ипотеки в Петербурге превысил «докарантинный» уровень

78.ru04:14
ГЛАС.RU

Средний размер ипотечных кредитов вернулся на «докарантинный» уровень

ГЛАС.RU02:23
Известия

Средний размер ипотеки в России в августе превысил докарантинный уровень

Известия02:25
АБН

В Петербурге заметно вырос средний размер ипотеки

АБН03:13
Петербургский дневник

В Петербурге в августе существенно подрос средний размер ипотеки

Петербургский дневник01:52
ПРАЙМ

Средний размер ипотеки в августе превысил «докарантинный» уровень

ПРАЙМ01:35

D-Wave анонсировала адиабатический квантовый вычислитель нового поколения

Канадская компания D-Wave объявила о создании машины для квантового отжига на 5000 кубитах, который превосходит прошлое поколение устройств по размеру, количеству связей между кубитами и скорости работы.
N+105:39

Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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Кремль отреагировал на сообщения о турецких военных в Карабахе

Российские военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации в Нагорном Карабахе, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения об участии турецких военных в конфликте.
Lenta.ru06:06

В США создали роботизированную ткань

В настоящее время учёные пытаются усовершенствовать свою разработку и переработать её в волокнистую форму для вживления в ткань, благодаря чему обычная ткань сможет реагировать на перемены окружающей среды.
Pravda.Ru03:45
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