В первую неделю после Нового года россияне потратили почти пять тысяч рублей каждый. Это на 19 процентов больше, чем неделей ранее, и на 12 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

С чего всё началось Расходная неделя: в первые дни года россияне увеличили траты на 12% Недельные расходы россиян в новогодние праздники составили в среднем 4,9 тыс. рублей, что на 12% больше аналогичного периода в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир», с которыми ознакомились «Известия». Известия 16:01