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Lenta.ru
Lenta.ru

Россияне увеличили траты после Нового года

В первую неделю после Нового года россияне потратили почти пять тысяч рублей каждый. Это на 19 процентов больше, чем неделей ранее, и на 12 процентов больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».В источнике
Вестирама.ру
ФАН
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Lenta.ru
С чего всё началось
Известия

Расходная неделя: в первые дни года россияне увеличили траты на 12%

Недельные расходы россиян в новогодние праздники составили в среднем 4,9 тыс. рублей, что на 12% больше аналогичного периода в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные холдинга «Ромир», с которыми ознакомились «Известия».
Известия16:01
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Вечерняя Москва

Аналитики объяснили увеличение трат россиян в новогодние каникулы

Вечерняя Москва17:48
ФАН

Расходы россиян на повседневные товары выросли в новогодние праздники

ФАН05:10
Lenta.ru

Россияне увеличили траты после Нового года

Lenta.ru04:50
Рамблер

Раскрыты траты россиян в новогодние праздники

Рамблер03:33
News.ru

Россияне стали больше тратить после Нового года

News.ru05:58
ПРАЙМ

В первые дни года траты россиян на повседневные покупки выросли на 12%

ПРАЙМ16:58
Известия

Расходная неделя: в первые дни года россияне увеличили траты на 12%

Известия16:01

В Алтайском крае за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом COVID-19

По данным регионального оперативного штаба на субботу 16 января, число жертв коронавирусной инфекции среди жителей Алтайского края за сутки увеличилось на 15 человек и теперь составляет 1 тысячу 743.
Evo-rus.comвчера в 02:15