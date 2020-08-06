Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Новые Известия 3

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.