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РИА Новости
РИА Новости

Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

Российские частные инвесторы заметно увеличили инвестиции в иностранные акции и еврооблигации, чтобы диверсифицировать риски и защититься от ослабления рубля, рассказал на онлайн-встрече с журналистами президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.В источнике
С чего всё началось
К середине 2020 года объем средств граждан на брокерских счетах и счетах доверительного управление достиг 4 трлн руб., превысив показатель начала года на 25%, свидетельствует статистика НАУФОР
.
Коммерсантъвчера в 14:57
Подробнее о событии
Вести.Ru

Дайджест новостей. Тренды России: возврат капиталов и массовые вложения в акции. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 11:01
Ведомости

Россияне решили зарабатывать на фондовом рынке

Ведомости17:15
Коммерсантъ

Клиенты брокеров и управляющих предпочли валютные инструменты

Коммерсантъвчера в 14:57
Lenta.ru

Россияне нашли замену банковским вкладам

Lenta.ru08:26
Pravda.Ru

Россияне стали больше покупать за валюту иностранные ценные бумаги

Pravda.Ruвчера в 08:58
РИА Новости

Россияне увеличили вложения в ценные бумаги в валюте

РИА Новостивчера в 08:00
Financial One

Доля иностранных акций на брокерских счетах россиян выросла более чем в два раза – результаты опроса НАУФОР

Financial Oneвчера в 07:22

В Крыму объяснили Лукашенко отказ Украины воевать за полуостров

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что Украина не стала воевать за Крым, так как полуостров никогда не был их землей.
В Крыму объяснили Лукашенко отказ Украины воевать за полуостров
Общественная служба новостей03:22
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В Симферополе роддом №2 прекратил прием рожениц

По информации пресс-службы пресс-служба министерства здравоохранения республики, рожениц и беременных отправят в Симферопольский клинический родильный дом №1 и в родильное отделение районной клинической больницы.
Вести.Севастополь08:11

Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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МИД Германии ответил на угрозы США в адрес немецкого порта

Угрозы американских сенаторов в адрес немецкого портового оператора Fährhafen Sassnitz из-за поддержки проекта строительства газопровода «Северный поток-2» являются посягательством на суверенитет Германии, заявил статс-секретарь МИД Германии Нильс Аннен.
Rambler News Service05:02
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,1K

Адвокат Ефремова прокомментировал слова актёра о мистере Хайде

Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о ДТП в центре Москвы, прокомментировал слова артиста из зала суда, заявившего, что он с трудом узнаёт себя на кадрах после аварии.
RT на русском05:07
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Суд в Москве огласил приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Читайте такжеСбежавшего фигуранта дела "Нового величия" арестовали заочно Костыленков, Карамзин, Крюков останутся в СИЗО до вступления приговора в законную силу.
Общественное телевидение Россиивчера в 11:47
1,3K

Тарифы за услуги ЖКХ для россиян вырастут на 4% во втором полугодии

Во втором полугодии 2020 года тарифы за коммунальные услуги для граждан в среднем по России вырастут не более чем на 4%. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает информагентство ПРАЙМ.
РБК05:27
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В Казани за мошенничество осужден бывший ректор технологического вуза

Казань, 7 августа 2020, 13:53 — REGNUM В Вахитовском районном суде Казани огласили приговор в отношении бывшего ректора ФГБОУ ВО «КНИТУ» (Казанский национальный исследовательский технологический университет) Германа Дьяконова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба суда.
REGNUM06:53
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБКвчера в 06:40
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Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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