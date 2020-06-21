Общество

ТАССТАССКольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и будет видна на юге Дагестана.
Читать в источнике
Комментировать333

Подробнее о событии

В Московском планетарии рассказали о предстоящем затмении

RT на русском02:18

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАССвчера в 02:03

Редкое затмение Солнца 21 июня могут наблюдать жители Батайска + видеотрансляции

Вперёд (г. Батайск)вчера в 23:30

Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца

Известия00:28

Россияне увидят кольцеобразное солнечное затмение

РИА Новостивчера в 21:59

21 июня пройдет первое в 2020 году солнечное затмение

РБКвчера в 03:27

21 июня состоится кольцевое солнечное затмение: где его смотреть

Московский Комсомолец00:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 02:39, Ашберн
Происшествия

Стали известны результаты психиатрической экспертизы Михаила Ефремова

Свободная Пресса вчера в 05:45
537
Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
2
Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на сообщения о «суицидальных мыслях» актера

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с изданием "Собеседник" опроверг сообщения о том, что Ефремов пытался покончить с собой, подчеркнув, что артист психически очень уравновешенный человек.
РИА Новости 02:04
2
Происшествия

Подозреваемая в убийстве сына астраханка хотела стать губернатором

Как сообщил депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»), в 2019 году женщина хотела баллотироваться от партии в губернаторы Астраханской области, а в этом году -- в депутаты гордумы от КПРФ.
Коммерсантъ вчера в 22:58
1K
Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
92
Армия и оружие

NHK: Япония намерена аннулировать план по размещению системы ПРО США

18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом приступить к обсуждению разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения в Японии Aegis Ashore.
Газета.Ru 02:02
80
Футбол

«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»

Газета.Ru вчера в 16:05
62
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
801
Политика

Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии

Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK.
REGNUM вчера в 20:51
2
Политика

В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2»

По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна».
Политика Сегодня вчера в 03:10
607
Происшествия

Молодая девушка упала с крыши девятиэтажки в Барнауле

Байкал24 02:30
6
Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая крылатая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
1K
Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
412
Космос

NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна

Piter.tv 19 июня в 03:35
1
Музыка

Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму

Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн.
RT на русском вчера в 20:46
7
Авто

Jaguar Land Rover сужает модельный ряд

По словам финансового директора Jaguar Land Rover Адриана Марделла, некоторые новые программы развития уже приостановлены, и напомнил, что автопроизводитель уже участвовал в программе сокращения расходов после того, как в предыдущем финансовом году упали продажи в Китае.
32CARS.ru вчера в 01:23
Происшествия

В Уфе нашли тела пропавших осенью детей

В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru вчера в 09:20
155
Футбол

«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины

LiveSport.ru вчера в 14:38
Общество

Во ВНИИ труда назвали главное преимущество удалённой работы

Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00
5
Происшествия

Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
45
Происшествия

СК завершил следственные действия по делу срочника Шамсутдинова

РИА Новости 19 июня в 10:49
71
Общество

В Мурманской области смягчили режим ограничений

Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском вчера в 14:30
20
Футбол

ФК «Ростов» проиграл «Сочи» со счётом 10:1

Футбольный клуб «Ростов» 19 июня проведёт первую встречу после долгого перерыва. Команда жёлто-синих в гостях сыграет против ФК «Сочи».
Donnews.ru 19 июня в 12:30
5
Политика

Суд разрешил публиковать мемуары Болтона вместе с секретами США

Федеральный суд США в субботу постановил, что бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон может приступить к выпуску своей книги мемуаров, несмотря на попытки администрации Дональда Трампа запретить публикацию ввиду того, что может быть раскрыта секретная информация государственной важности.
ANNA-News вчера в 16:37
17
Авто

Появились фото нового седана Geely на платформе Volvo

Компания Geely готовит к дебюту новый среднеразмерный седан на платформе CMA от Volvo.
Автоновости дня 18 июня в 08:46
8
Политика

Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»

В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия вчера в 13:24
870
Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 19 июня в 10:24
149
Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
Вечерний курьер вчера в 04:09
284
Футбол

Роберто Манчини: «Балотелли выбрасывает свой талант»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился мнением о ситуации с нападающим «Брешии» Марио Балотелли.
Матч ТВ 01:59
Политика

Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне

Тульские новости 19 июня в 07:10
188
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное