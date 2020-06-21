Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и будет видна на юге Дагестана.

Единоборства Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе. 2

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Происшествия Подозреваемая в убийстве сына астраханка хотела стать губернатором Как сообщил депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»), в 2019 году женщина хотела баллотироваться от партии в губернаторы Астраханской области, а в этом году -- в депутаты гордумы от КПРФ. 1K

Армия и оружие NHK: Япония намерена аннулировать план по размещению системы ПРО США 18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что намерен этим летом приступить к обсуждению разработки нового курса национальной стратегии обороны в связи с планами правительства остановить выполнение программы закупки в Соединенных Штатах и размещения в Японии Aegis Ashore. 80

Общество В России работающим пенсионерам продлят больничные Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные. 801

Политика Абэ намерен до истечения полномочий провести референдум в Японии Токио, 21 июня 2020, 03:51 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по изменениям конституции страны до истечения своих полномочий, передает телеканал NHK. 2

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Музыка Гитара Курта Кобейна продана на аукционе за рекордную сумму Акустическая гитара основателя рок-группы Nirvana Курта Кобейна была продана на аукционе Julien's Auctions за рекордную сумму в более чем $6 млн. 7

Авто Jaguar Land Rover сужает модельный ряд По словам финансового директора Jaguar Land Rover Адриана Марделла, некоторые новые программы развития уже приостановлены, и напомнил, что автопроизводитель уже участвовал в программе сокращения расходов после того, как в предыдущем финансовом году упали продажи в Китае.

Общество В Мурманской области смягчили режим ограничений Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис. 20

Политика Суд разрешил публиковать мемуары Болтона вместе с секретами США Федеральный суд США в субботу постановил, что бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон может приступить к выпуску своей книги мемуаров, несмотря на попытки администрации Дональда Трампа запретить публикацию ввиду того, что может быть раскрыта секретная информация государственной важности. 17

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 149