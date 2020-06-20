с чего всё началось

Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария. Максимальную фазу затмения в России смогут увидеть жители юга Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай, указано в сообщении.

Политика Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.

Футбол «Шахтер» снова стал чемпионом Украины "Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 942

Футбол Мурзагулов о коронавирусе в «Уфе»: «Кто-то хочет, чтобы российский футбол опозорился дважды» Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов прокомментировал информацию о том, что у башкирской команды появился игрок, зараженный коронавирусом.

Политика В Бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока-2» По словам Ламбсдорфа реализацию проекта «Северный поток – 2», который связывает Россию и Германию двумя нитками газопровода, проходящими по дну Балтийского моря, необходимо отменить, так как политик Москвы по отношению к ФРГ и к Евросоюзу «недружелюбна». 576

Здоровье Новый симптом заражения коронавирусом обнаружен Через некоторое время стало известно, что пациентка недавно прибыла с территории Азии, в то время, когда там фиксировали немалое число заражений COVID-19. 150

Футбол Гончаренко стало плохо после игры с «Зенитом» Наставнику московского ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после игры с петербургским "Зенитом".

Кино Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент. 141

Происшествия Убийца 9-летней девочки признан вменяемым, возбуждено новое дело Стало известно также, что в отношении Туватина возбудили новое уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста". 211

Транспорт На юге Москвы затопило несколько дорог Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД. 39

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде в июле Сильных осадков не ожидается, тут все в пределах нормы, говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра Российской Федерации. 67

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской внезапно поблагодарила маму Татьяна неожиданно поблагодарила маму «за нюх», заявив, что она Татьяна преодолеет любые испытания, поскольку она является Пача Тати - именно так Татьяна именует себя в социальных сетях. 8

Общество Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета. 980

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 125