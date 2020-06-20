Общество
Газета.RuРоссияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария. Максимальную фазу затмения в России смогут увидеть жители юга Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай, указано в сообщении.
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"Интересно, что в Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала, перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах", — говорится в сообщении на сайте планетария.РИА Новости13:40
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