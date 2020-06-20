с чего всё началось

Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и будет видна на юге Дагестана.

Общество Причиной подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию Причиной возникновения подтоплений в Москве стала листва, попавшая в канализацию и препятствовавшая стоку воды, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. 1K

Общество В США зафиксирована рекордная вспышка коронавируса В трех американских штатах — Аризоне, Техасе и Флориде — власти сообщают о рекордно высоком однодневном росте числа случаев COVID-19. 28

Общество ПФР увеличит выплаты трем категориям пенсионеров с 1 августа Получатели накопительных пенсий могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, что в три раза превышает уровень инфляции, который был зафиксирован на отметке в 3%. Кроме того, на 7,99% увеличится пенсия 32 тысяч участников программы софинансирования пенсионных накоплений, уточнили в ПФР. 253

Гаджеты В диспетчере задач Windows воспроизвели мультфильм Пользователь Reddit поделился любопытным проектом — он воспроизвёл в диспетчере задач Windows мультфильм.

Политика Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 38

Политика Белый дом хочет лишить Болтона доходов от продаж книги про Трампа Белый дом намерен лишить бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона доходов от продаж его новой книги.

Авто АвтоВАЗ лишил Lada Vesta одной комплектации «АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей. 78

Политика Власти отказались от расширения границ Северного морского пути Минвостокразвития, Минтранс, МИД и «Росатом» на прошлой неделе на совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, возглавляющего госкомиссию по Арктике, решили не расширять границы Северного морского пути (СМП), чтобы не возникло противоречий с международным правом. 3

Общество От сердечно-сосудистой недостаточности умер экс-глава Чувашии Игнатьев Заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге Раиса Конашкова сообщила журналистам причину смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева. 923

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 1,4K

Общество В Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом «В Москве скончались 32 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 852