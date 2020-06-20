Общество
ТАССКольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
Наибольшая фаза солнечного затмения, видимая из России, составит 0,45 и будет видна на юге Алтайского края, Республики Тыва и Республики Алтай вблизи границы с Казахстаном, Китаем и Монголией. В Европейской части России наибольшая фаза будет равна 0,41 и будет видна на юге Дагестана.
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"Интересно, что в Гималаях, вблизи границы Индии, Китая и Непала, перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах", — говорится в сообщении на сайте планетария.РИА Новости13:40
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