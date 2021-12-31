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Россияне в 2022 году начнут платить налоги на банковские вклады более 1 миллиона рублей

Впервые граждане РФ, имеющие на счетах в банках более 1 миллиона рублей, в 2022 году начнут платить налог с процентного дохода.
Телеканал 360°
Не облагаемая налогом сумма рассчитывается для всех одинаково: по формуле ключевая ставка ЦБ на 1 января (в данном случае на 1 января 2021 года, когда ставка составляла 4,25%) умножается на сумму в 1 млн руб.
РБК
Первые налоговые выплаты будут начислены на доходы с депозитов, полученные гражданами в 2021 году.
РБК
Оплатить налог нужно будет до 1 декабря включительно.
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