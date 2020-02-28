Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.

с чего всё началось

Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД РФ.

Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

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