Общество

ИзвестияИзвестияРоссияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Российские граждане получили 122 млн постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения (ПДД) на сумму около 106,5 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД РФ.
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В ГИБДД назвали сумму штрафов за нарушения ПДД в 2019 году

Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.
РИА Новостивчера в 15:01

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ГИБДД в 2019 году выписало штрафов более чем на 106 млрд рублей

REGNUMвчера в 15:29

Россияне в 2019 году нарушили ПДД на 106,5 миллиарда рублей

Life.ruвчера в 16:37

Россияне в 2019 году получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

Известиявчера в 16:11

Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году составила более 106 млрд рублей

ТАССвчера в 15:53

Сумма штрафов за нарушения ПДД в 2019 году превысила 106 млрд руб

РБКвчера в 17:21

В ГИБДД назвали сумму штрафов за нарушения ПДД в 2019 году

РИА Новостивчера в 15:01

За что и как штрафовали водителей в 2019 году

Коммерсантъвчера в 14:30
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Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе

Газета.Ru 01:29
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Роспотребнадзор рассказал, что делать при подозрении на коронавирус

Врач при необходимости сам незамедлительно возьмет анализ и направит его в организации Роспотребнадзора для диагностики коронавируса, уточнили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 21:40
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

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Metaratings вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Меган Маркл пожаловалась на травлю со стороны королевской семьи

Отмечается, что экс-звезда «Форс-мажоров» пожаловалась на проблемы после того, как Елизавета II запретила им с Гарри использовать слово «королевский» в названии своего бренда.
ОК! вчера в 08:46
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
REGNUM вчера в 21:22
Общество

В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
РИА Новости вчера в 19:57
Армия и оружие

США и Южная Корея отложили совместные учения из-за коронавируса

Военные Соединённых Штатов и Республики Кореи приняли решение отложить военные учения, которые должны были пройти в первой половине 2020 года.
News.ru вчера в 00:18
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Мосбирже превысил 67 рублей впервые с 3 сентября 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
ТАСС 02:08
Политика

В ФНПР рассказали, как будет оплачиваться выходной день 22 апреля

26 февраля в ходе встречи рабочей группы по Конституции с президентом России Владимиром Путиным главе государства предложили провести соответствующее голосование 22 апреля.
RT на русском 01:16
Армия и оружие

В Стамбуле возле генконсульства России начался митинг из-за военных

Группа людей собралась перед генконсульством России в Стамбуле после того, как сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по турецким силам в Идлибе.
РБК вчера в 20:19
Политика

Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

Правительство России приняло решение о временной приостановке пропуска через государственную границу граждан Ирана, въезжающих для обучения и трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях.
Вести.Ru 01:48
Происшествия

В Сочи возобновили поиск детей, пропавших в море

Вертолет возобновил поиск двух подростков, пропавших во вторник в море в Сочи, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
РИА Новости 00:41
Здоровье

Первый случай коронавируса подтвержден в Литве

Заразилась женщина в итальянской Вероне. Ситуация с распространением коронавируса приближается к пандемии.
Эхо Москвы вчера в 23:31
Происшествия

Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
Хоккей

Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС Спорт вчера в 14:12
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $55

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,34% - до $54,97 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 22:09 мск.
ТАСС 25 февраля в 14:15
Происшествия

Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
Российская газета 01:53
Армия и оружие

Два фрегата ЧФ войдут в Средиземное море через турецкие проливы

Российская газета 02:05
Армия и оружие

Турция может обратиться к НАТО после гибели военных в Сирии

Как пишет The Financial Times, после того, как в Идлибе погибли несколько десятков турецких военнослужащих от удара сирийской авиации, Анкара имеет право обратиться за военной помощью НАТО.
Московский Комсомолец вчера в 19:19
Космос

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink

Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
ФАН вчера в 15:41
Хоккей

Панарин и Георгиев поучаствовали в победе «Рейнджерс» над «Монреалем»

Вести.Ru вчера в 21:59
Экономика

Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса

По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:48
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Футбол

Воспитанник «Локо» Лобанцев перешел из «Ротора» в казахстанский клуб

Sports.ru 00:47
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой

Среди ребят был мальчик со сломанной рукой, которому охранник помог сделать совместную с Путиным фотографию.
Красная весна вчера в 11:22
Общество

В ФБК нашли квартиру, купленную зятем Мишустина в Нью-Йорке

Позже выяснилось, что в то же самое время в этом же доме соседнюю квартиру купил и бизнесмен Удодов.
Городовой 01:00
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Здоровье

70 человек находятся под подозрением на коронавирус на Кубани

На Кубани пока не зарегистрировано ни одного случая заражения этим опасным вирусом сообщает "Интерфакс-Юг" с ссылкой на руководителя Специализированной клинической детской инфекционной больницы краевого Минздрава Нафисет Тхакушинову.
Аргументы недели вчера в 22:41
Происшествия

В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Российская газета вчера в 11:12
Политика

Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ

"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
РИА Новости вчера в 20:18
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