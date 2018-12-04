Общество
Тарантас НьюсВ 2019 году россияне получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД
По итогам прошлого года общая сумма штрафов, наложенных на российских водителей, превысила 106,5 миллиарда рублей, что на 8,5% больше, чем в 2018 году. Об этом со ссылкой на данные МВД и ГИБДД пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.РИА Новости15:01
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