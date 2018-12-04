Полицейские в 2019 году выписали 142 миллиона постановлений о штрафах за нарушения правил дорожного движения, общая сумма штрафов составила 106,5 миллиарда рублей, следует из материалов, размещенных на сайте ГИБДД РФ.

с чего всё началось

По итогам прошлого года общая сумма штрафов, наложенных на российских водителей, превысила 106,5 миллиарда рублей, что на 8,5% больше, чем в 2018 году. Об этом со ссылкой на данные МВД и ГИБДД пишет газета «Коммерсантъ».

В 2019 году россияне получили 106 млрд рублей штрафов за нарушения ПДД

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