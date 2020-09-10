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Ведомости
Ведомости

Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Более 40% всех кредитов (441 млрд руб.) в августе выдал Сбербанк. «Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии», – говорится в пресс-релизе банка.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей

Крупнейшие российские банки показали в августе существенный рост кредитования граждан как по сравнению с июлем, так и на треть год к году. Объем выдач по итогам месяца может поставить исторический рекорд, превысив 1 трлн руб.
Коммерсантъвчера в 18:27
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Российские банки побили рекорд по объему кредитов, выданных гражданам

Эхо Москвы22:05
Ведомости

Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Ведомости17:44
БИЗНЕС Online

СМИ: Россияне за месяц набрали 1,1 трлн рублей кредитов – это исторический рекорд

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:11
Банки.ру

«Эксперт РА»: российскую экономику ожидает фаза кредитного сжатия

Банки.рувчера в 04:48
ИА Красная Весна

В августе банки одолжили гражданам РФ рекордную сумму

ИА Красная Веснавчера в 03:01
Телеканал 360°

Эксперт объяснил, почему россияне взяли в кредит триллион рублей

Телеканал 360°вчера в 11:03
Коммерсантъ

За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей

Коммерсантъвчера в 18:27

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
1,4K

Адыгея получит 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным

Майкоп, 11 сентября 2020, 09:34 — REGNUM 118 млн рублей дополнительно на выплаты безработным гражданам будет выделено республике Адыгея из Резервного фонда правительства РФ в виде субвенции республиканскому бюджету, решение одобрено 10 сентября правительством РФ.
REGNUM02:34
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Россия в ООН заявила об отсутствии причин расследовать дело Навального

На заседании начать расследование случившегося с Навальным от России потребовали представители Великобритании и Бельгии, представитель Франции при этом не упомянула о произошедшем и таким образом не стала выходить за рамки заявленной темы заседания — ликвидации химического оружия в Сирии, передает ТАСС.
РБК18:33
1,2K

В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России

Продление санкций Евросоюза укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, Москва призывает ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости04:05

ЦИК предупредила о возможной ликвидации партии племянника Путина

Центральная избирательная комиссия предупредила о возможной ликвидации до конца 2020 года четырех политических партий, в том числе и партии «Народ против коррупции», лидером которой является двоюродный племянник президента России Роман Путин.
Lenta.ru01:51
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