Более 40% всех кредитов (441 млрд руб.) в августе выдал Сбербанк. «Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии», – говорится в пресс-релизе банка.

С чего всё началось За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей Крупнейшие российские банки показали в августе существенный рост кредитования граждан как по сравнению с июлем, так и на треть год к году. Объем выдач по итогам месяца может поставить исторический рекорд, превысив 1 трлн руб. Коммерсантъ вчера в 18:27