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Ведомости
Ведомости

Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Более 40% всех кредитов (441 млрд руб.) в августе выдал Сбербанк. «Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии», – говорится в пресс-релизе банка.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей

Крупнейшие российские банки показали в августе существенный рост кредитования граждан как по сравнению с июлем, так и на треть год к году. Объем выдач по итогам месяца может поставить исторический рекорд, превысив 1 трлн руб.
Коммерсантъвчера в 18:27
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ИА Красная Весна

В августе банки одолжили гражданам РФ рекордную сумму

ИА Красная Веснавчера в 03:01
Ведомости

Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Ведомости17:44
Телеканал 360°

Эксперт объяснил, почему россияне взяли в кредит триллион рублей

Телеканал 360°вчера в 11:03
Банки.ру

«Эксперт РА»: российскую экономику ожидает фаза кредитного сжатия

Банки.рувчера в 04:48
Эхо Москвы

Российские банки побили рекорд по объему кредитов, выданных гражданам

Эхо Москвы22:05
БИЗНЕС Online

СМИ: Россияне за месяц набрали 1,1 трлн рублей кредитов – это исторический рекорд

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:11
Коммерсантъ

За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей

Коммерсантъвчера в 18:27

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Правительство выделит 1,7 млрд рублей на детские выплаты

Правительство в ходе заседания обсудит выделение более 1,7 млрд руб. на выплаты на третьих и последующих детей в возрасте младше трех лет, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, которое транслировала «Россия 24».
Ведомостивчера в 05:51
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.comвчера в 09:35
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В Германии считают ошибочными выступления против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст назвал ошибочными призывы остановить строительство газопровода "Северный поток - 2". Парламентарий напомнил, что в реализации проекта участвуют многие европейские компании.
РЕН ТВ20:34

Кравчук обвинил Россию в срыве инспекции позиций ВСУ в Донбассе

Глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук обвинил в срыве инспекции Россию и сообщил, что Киев инициировал срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы.
Газета.Ruвчера в 09:49
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В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России

Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАССвчера в 11:09
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русскомвчера в 05:04
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