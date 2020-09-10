Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей
Смотрите также
Молодежная сборная России проиграла Польше в матче отбора Евро-2021
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
При взрыве возле отеля в Чжухае пострадали три человека
Spiegel сообщил, что Навальный пришел в себя
В бундестаге назвали ошибкой призывы остановить «Северный поток — 2»
Звезда «Универа» рассмеялся после приговора суда
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Опубликован первый трейлер фильма «Дюны» Дени Вильнева
Взрыв на складе боеприпасов в Иордании сняли на видео
Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»
Актриса Кристина Асмус «разделась на камеру» из-за жары
Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Число случаев коронавируса в мире превысило 28 млн
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
В Китае подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19
При взрыве возле отеля в Чжухае пострадали три человека
Более 40% всех кредитов (441 млрд руб.) в августе выдал Сбербанк. «Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии», – говорится в пресс-релизе банка.В источнике
С чего всё началось
За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей
Крупнейшие российские банки показали в августе существенный рост кредитования граждан как по сравнению с июлем, так и на треть год к году. Объем выдач по итогам месяца может поставить исторический рекорд, превысив 1 трлн руб.
Коммерсантъвчера в 18:27
Подробнее о событии
СМИ: Россияне за месяц набрали 1,1 трлн рублей кредитов – это исторический рекорд
БИЗНЕС Onlineвчера в 02:11