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Ведомости
Ведомости

Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Более 40% всех кредитов (441 млрд руб.) в августе выдал Сбербанк. «Сбербанк в августе выдал рекордный объем кредитов розничным клиентам, в 1,5 раза превышающий среднемесячную сумму до кризиса и пандемии», – говорится в пресс-релизе банка.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей

Крупнейшие российские банки показали в августе существенный рост кредитования граждан как по сравнению с июлем, так и на треть год к году. Объем выдач по итогам месяца может поставить исторический рекорд, превысив 1 трлн руб.
Коммерсантъвчера в 18:27
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Российские банки побили рекорд по объему кредитов, выданных гражданам

Эхо Москвы22:05
Коммерсантъ

За месяц банки одолжили гражданам триллион рублей

Коммерсантъвчера в 18:27
Телеканал 360°

Эксперт объяснил, почему россияне взяли в кредит триллион рублей

Телеканал 360°вчера в 11:03
Банки.ру

«Эксперт РА»: российскую экономику ожидает фаза кредитного сжатия

Банки.рувчера в 04:48
ИА Красная Весна

В августе банки одолжили гражданам РФ рекордную сумму

ИА Красная Веснавчера в 03:01
БИЗНЕС Online

СМИ: Россияне за месяц набрали 1,1 трлн рублей кредитов – это исторический рекорд

БИЗНЕС Onlineвчера в 02:11
Ведомости

Россияне в августе взяли кредитов почти на 1 трлн рублей

Ведомости17:44

В сенат США внесли проект санкций против РФ за «сговор» с талибами

Сенаторы-демократы США разработали законопроект, обязывающий Вашингтон ввести санкции в отношении РФ, если будет доказано, что российская сторона платила боевикам в Афганистане за убийства военных западной коалиции.
В сенат США внесли проект санкций против РФ за «сговор» с талибами
Москва 2419:37
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Вышел трейлер нового сезона сериала «Звездный путь: Дискавери»

К сожалению, правообладатель блокирует новый трейлер третьего сезона сериала «Звездный путь: Дискавери» на других сайтах, и посмотреть его можно только на официальном сайте сериала.
Популярная механика9 сентября в 08:32
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.comвчера в 07:48
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Проктолог Малышев перечислил ранние симптомы рака кишечника

Раннее распознавание рака кишечника позволит предотвратить развитие болезни, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Характерные признаки заболевания, появляющиеся еще на ранних стадиях, назвал хирург-колопроктолог, член ассоциации колопроктологов России, врач Александр Малышев.
Уфимские Заметкивчера в 10:30
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