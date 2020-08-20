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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Россияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета

Расходы россиян на продукты питания в июле составили в среднем 20,9 тыс. рублей (33,1%). При этом доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%, что свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния жителей страны.В источнике
С чего всё началось
Второй месяц подряд расходы на еду находятся на привычных значениях, то есть покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, говорится в отчете
 по итогам исследования холдинга «Ромир».
Коммерсантъвчера в 08:55
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Эхо Москвы

Россияне стали в среднем тратить на продукты не более трети от своих заработков

Эхо Москвывчера в 12:32
ИА Красная Весна

Расходы жителей России на питание продолжают сокращаться — опрос

ИА Красная Веснавчера в 10:46
Коммерсантъ

Доля трат россиян на продукты сократилась до 33%

Коммерсантъвчера в 08:55
Ведомости

Россияне продолжили сокращать долю расходов на питание в июле

Ведомостивчера в 09:17
News.ru

Россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

News.ruвчера в 09:08
Аргументы и Факты

Россияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета

Аргументы и Фактывчера в 10:10
ТАСС

«Ромир»: россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

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