Россияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета
Расходы россиян на продукты питания в июле составили в среднем 20,9 тыс. рублей (33,1%). При этом доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%, что свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния жителей страны.В источнике
С чего всё началось
Второй месяц подряд расходы на еду находятся на привычных значениях, то есть покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, говорится в отчете
по итогам исследования холдинга «Ромир».
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Эхо Москвывчера в 12:32