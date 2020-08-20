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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Россияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета

Расходы россиян на продукты питания в июле составили в среднем 20,9 тыс. рублей (33,1%). При этом доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%, что свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния жителей страны.В источнике
С чего всё началось
Второй месяц подряд расходы на еду находятся на привычных значениях, то есть покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, говорится в отчете
 по итогам исследования холдинга «Ромир».
Коммерсантъ08:55
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Эхо Москвы

Россияне стали в среднем тратить на продукты не более трети от своих заработков

Эхо Москвы12:32
ИА Красная Весна

Расходы жителей России на питание продолжают сокращаться — опрос

ИА Красная Весна10:46
ТАСС

«Ромир»: россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

ТАСС08:46
Ведомости

Россияне продолжили сокращать долю расходов на питание в июле

Ведомости09:17
News.ru

Россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

News.ru09:08
Коммерсантъ

Доля трат россиян на продукты сократилась до 33%

Коммерсантъ08:55
Аргументы и Факты

Россияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета

Аргументы и Факты10:10

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному
Ведомости13:32
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Платформа «Голос» опубликует альтернативные результаты выборов в Белоруссии

Результаты альтернативного подсчета голосов на выборах президента Белоруссии обещает опубликовать сегодня коалиция платформы «Голос», инициативы «Честные люди» и «Зубр», сообщает 20 августа сайт TUT.BAY.
ИА Красная Весна14:11
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Штаб Навального просит Кремль помочь с переводом в европейскую клинику

Член «Альянса врачей», лечащий врач Алексея Навального Анастасия Васильева официально откликнулась на заявление Дмитрия Пескова о том, что Кремль готов оперативно рассмотреть заявления о помощи в лечении политика.
RuNews24.ru11:10
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Стрелков и Бородай отреагировали на планы СБУ похитить их

Бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и экс-премьер-министр республики Александр Бородай отреагировали на информацию СМИ о намерениях украинских спецслужб похитить их.
Российский Диалог13:46

Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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