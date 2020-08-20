Россияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета

Расходы россиян на продукты питания в июле составили в среднем 20,9 тыс. рублей (33,1%). При этом доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%, что свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния жителей страны.