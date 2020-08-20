с чего всё началось

Расходы россиян на продукты питания в июле составили в среднем 20,9 тыс. рублей (33,1%). При этом доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%, что свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния жителей страны.

Россияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета

Гаджеты GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A. 8

Происшествия 96 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе Новые инфицирования зарегистрированы на территории Новокузнецка (32), Киселевска (14), Прокопьевска (12), Кемерово (10), Анжеро-Судженска (5), Междуреченска (4), Беловского МР (3), Таштагольского МР (3), Белово (2), Ленинск-Кузнецкого (1), Тайги (1), Кемеровского МО (1), Прокопьевского МО (1), Промышленновского МО (1), Юргинского МО (1). На 18 августа у 5 306 человек подтвержден коронавирус. 273

Шоу-бизнес Ирина Дубцова призналась, что сделала пластику Российская певица Ирина Дубцова честно призналась, что в подготовке к пляжному сезону ей помог пластический хирург. 12

Политика Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 4,6K

Здоровье Дети является бессимптомными переносчиками нового коронавируса Судя по полученным данным, дети играют более важную роль в распространении новой инфекции, чем предполагалось ранее. 11

Футбол «Зенит» обыграл ЦСКА в матче ЧР по футболу Санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче чемпионата России по футболу одолел ЦСКА со счетом 2:1. Счет открыл Сердар Азмун на 19-минуте. 5

Происшествия Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ. 4,9K

Политика В ФРГ назвали пиком наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2» Угрозы США ввести санкции против участников проекта «Северный поток – 2» являются верхом наглости, заявил 20 августа мэр немецкого города Засниц Франк Крахт.

Общество Врио губернатора Иркутской области представил предвыборную программу Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал благополучие жителей основным приоритетом в своей работе. 58

Общество Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы В "красной зоне" по распространению новой коронавирусной инфекции остаются 12 российских регионов, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. 119

Общество Алексей Навальный был госпитализирован с отеком мозга Рейс Томск-Москва авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, чтобы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному. 451

Происшествия Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным Телеведущий и врач Александр Мясников выдвинул предположение о том, что могло произойти с Алексеем Навальным, которому стало плохо в самолете. 53