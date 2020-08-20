Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыРоссияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета

Расходы россиян на продукты питания в июле составили в среднем 20,9 тыс. рублей (33,1%). При этом доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%, что свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния жителей страны.
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с чего всё началось
Второй месяц подряд расходы на еду находятся на привычных значениях, то есть покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, говорится в отчете
 по итогам исследования холдинга «Ромир».
Коммерсантъвчера в 08:55

Подробнее о событии

Россияне стали в среднем тратить на продукты не более трети от своих заработков

Эхо Москвывчера в 12:32

Расходы жителей России на питание продолжают сокращаться — опрос

ИА Красная Веснавчера в 10:46

Доля трат россиян на продукты сократилась до 33%

Коммерсантъвчера в 08:55

Россияне продолжили сокращать долю расходов на питание в июле

Ведомостивчера в 09:17

Россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

News.ruвчера в 09:08

Россияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета

Аргументы и Фактывчера в 10:10

«Ромир»: россияне в июле продолжили сокращать траты на питание

ТАССвчера в 08:46
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Шоу-бизнес

В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой

Аргументы и Факты вчера в 07:24
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Политика

Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины

Украинский лидер выступил с заверением о том, что Крым непременно вернётся в состав Украины.
CT news вчера в 15:58
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Политика

В Белоруссии возбудили дело против Координационного совета оппозиции

О возбуждении уголовного дела о захвате власти сообщил глава Генеральной прокуратуры Белоруссии Александр Конюк, - отмечает газета "КоммерсантЪ".
Новые Известия вчера в 07:45
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Гаджеты

GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу

Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.com вчера в 06:54
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Общество

Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального

В пятницу в Омск прибудут врачи из Москвы для расширенного консилиума касательно состояния Алексея Навального, говорится в сообщении Минздрава Омской области.
РИА Новости вчера в 16:52
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Происшествия

96 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе

Новые инфицирования зарегистрированы на территории Новокузнецка (32), Киселевска (14), Прокопьевска (12), Кемерово (10), Анжеро-Судженска (5), Междуреченска (4), Беловского МР (3), Таштагольского МР (3), Белово (2), Ленинск-Кузнецкого (1), Тайги (1), Кемеровского МО (1), Прокопьевского МО (1), Промышленновского МО (1), Юргинского МО (1). На 18 августа у 5 306 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com 18 августа в 02:32
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Шоу-бизнес

Ирина Дубцова призналась, что сделала пластику

Российская певица Ирина Дубцова честно призналась, что в подготовке к пляжному сезону ей помог пластический хирург.
CT news вчера в 12:45
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Политика

Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом

В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:46
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Здоровье

Дети является бессимптомными переносчиками нового коронавируса

Судя по полученным данным, дети играют более важную роль в распространении новой инфекции, чем предполагалось ранее.
Discover24 вчера в 04:34
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Политика

Байден согласился баллотироваться в президенты США от Демпартии

Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.
РБК вчера в 23:55
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Здоровье

Диетолог рассказала, почему завтракать не обязательно

НГС.Кемерово вчера в 20:30
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Армия и оружие

Куба может стать базой для российских подлодок и кораблей

Корабли и подлодки России могут вернуться на Кубу. Такой сценарий не исключен, учитывая проводимый Вашингтоном внешнеполитический курс.
ФАН вчера в 13:54
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Общество

«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции

В российском подразделении «Ашана» были уволены десятки человек в рамках борьбы с коррупцией в торговой сети.
Коммерсантъ вчера в 22:38
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Шоу-бизнес

Константин Ивлев похудел на 22 кг ради новой возлюбленной

Новый стиль жизни помог телеведущему избавиться уже от 22 лишних килограммов, но шеф не намерен останавливаться.
Слово и Дело вчера в 13:45
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Общество

ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году

Численность населения России достигла 145,9 млн человек, что на 2 млн больше, по сравнению с 2019 годом, следует из материалов ООН.
Известия вчера в 23:39
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Общество

NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС

РБК вчера в 13:13
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Политика

Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева

В конце июля этого года апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Царнаеву.
РБК вчера в 20:39
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Футбол

«Зенит» обыграл ЦСКА в матче ЧР по футболу

Санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче чемпионата России по футболу одолел ЦСКА со счетом 2:1. Счет открыл Сердар Азмун на 19-минуте.
Московский Комсомолец 19 августа в 15:08
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Армия и оружие

Министр обороны Белоруссии допустил стрельбу по протестующим

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин допустил применение военными оружия против протестующих.
Lenta.ru вчера в 19:57
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 18:06
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Политика

В ФРГ назвали пиком наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»

Угрозы США ввести санкции против участников проекта «Северный поток – 2» являются верхом наглости, заявил 20 августа мэр немецкого города Засниц Франк Крахт.
Известия вчера в 22:40
Общество

Врио губернатора Иркутской области представил предвыборную программу

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал благополучие жителей основным приоритетом в своей работе.
Lenta.ru вчера в 10:31
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Общество

Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы

В "красной зоне" по распространению новой коронавирусной инфекции остаются 12 российских регионов, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Газета.Ru вчера в 21:35
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Футбол

Ахмат — Ротор 3:1

МК-Спорт 19 августа в 12:58
Общество

В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога

Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин.
Известия вчера в 19:41
1,9K
Футбол

«Рома» проявляет интерес к Кокорину

Газета.Ru вчера в 14:40
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Армия и оружие

Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России

Известия вчера в 23:01
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Общество

Алексей Навальный был госпитализирован с отеком мозга

Рейс Томск-Москва авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, чтобы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному.
Санкт-Петербург.ру вчера в 11:59
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Происшествия

Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным

Телеведущий и врач Александр Мясников выдвинул предположение о том, что могло произойти с Алексеем Навальным, которому стало плохо в самолете.
АБН вчера в 06:05
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Хоккей

«Вашингтон» второй раз вылетел после первого раунда плей-офф НХЛ

Хоккейный клуб «Вашингтон» проиграл команде «Нью-Йорк Айлендерс» и второй год подряд вылетел после первого раунда плей-офф НХЛ.
Коммерсантъ вчера в 23:40
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