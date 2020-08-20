Экономика
Аргументы и ФактыРоссияне в июле потратили на продукты 33% от семейного бюджета
Расходы россиян на продукты питания в июле составили в среднем 20,9 тыс. рублей (33,1%). При этом доля расходов россиян на покупку продуктов в мае достигала 42%, что свидетельствовало о тенденции к снижению уровня благосостояния жителей страны.
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с чего всё началось
Второй месяц подряд расходы на еду находятся на привычных значениях, то есть покупатели уже вернулись к стандартным нормам покупки продуктов, говорится в отчете по итогам исследования холдинга «Ромир».Коммерсантъвчера в 08:55
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Россияне стали в среднем тратить на продукты не более трети от своих заработков
Эхо Москвывчера в 12:32
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Шоу-бизнес
В Москве завершилась церемония прощания с Легкоступовой
Аргументы и Факты вчера в 07:24
Политика
Зеленский заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины
Украинский лидер выступил с заверением о том, что Крым непременно вернётся в состав Украины.
CT news вчера в 15:58
Политика
В Белоруссии возбудили дело против Координационного совета оппозиции
О возбуждении уголовного дела о захвате власти сообщил глава Генеральной прокуратуры Белоруссии Александр Конюк, - отмечает газета "КоммерсантЪ".
Новые Известия вчера в 07:45
Гаджеты
GeForce RTX 3090 стала на шаг ближе к выходу
Премьера видеокарт Nvidia нового поколения Ampere ожидается 1 сентября, и сегодня появилось лишнее подтверждение тому, что компания не станет медлить с анонсом: корейский регулятор сертифицировал графическую карту Nvidia под обозначением PG133A.
iXBT.com вчера в 06:54
Общество
Московские врачи приедут в Омск на консилиум по состоянию Навального
В пятницу в Омск прибудут врачи из Москвы для расширенного консилиума касательно состояния Алексея Навального, говорится в сообщении Минздрава Омской области.
РИА Новости вчера в 16:52
Происшествия
96 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Кузбассе
Новые инфицирования зарегистрированы на территории Новокузнецка (32), Киселевска (14), Прокопьевска (12), Кемерово (10), Анжеро-Судженска (5), Междуреченска (4), Беловского МР (3), Таштагольского МР (3), Белово (2), Ленинск-Кузнецкого (1), Тайги (1), Кемеровского МО (1), Прокопьевского МО (1), Промышленновского МО (1), Юргинского МО (1). На 18 августа у 5 306 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com 18 августа в 02:32
Шоу-бизнес
Ирина Дубцова призналась, что сделала пластику
Российская певица Ирина Дубцова честно призналась, что в подготовке к пляжному сезону ей помог пластический хирург.
CT news вчера в 12:45
Политика
Кремль допустил возможность лечения Навального за рубежом
В Кремле заверили, что при необходимости лечения Алексея Навального за рубежом соответствующие обращения оперативно рассмотрят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:46
Здоровье
Дети является бессимптомными переносчиками нового коронавируса
Судя по полученным данным, дети играют более важную роль в распространении новой инфекции, чем предполагалось ранее.
Discover24 вчера в 04:34
Политика
Байден согласился баллотироваться в президенты США от Демпартии
Бывший вице-президент США Джо Байден официально согласился стать кандидатом в президенты страны от Демократической партии, передает Bloomberg.
РБК вчера в 23:55
Здоровье
Диетолог рассказала, почему завтракать не обязательно
НГС.Кемерово вчера в 20:30
Армия и оружие
Куба может стать базой для российских подлодок и кораблей
Корабли и подлодки России могут вернуться на Кубу. Такой сценарий не исключен, учитывая проводимый Вашингтоном внешнеполитический курс.
ФАН вчера в 13:54
Общество
«Ашан» уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции
В российском подразделении «Ашана» были уволены десятки человек в рамках борьбы с коррупцией в торговой сети.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Константин Ивлев похудел на 22 кг ради новой возлюбленной
Новый стиль жизни помог телеведущему избавиться уже от 22 лишних килограммов, но шеф не намерен останавливаться.
Слово и Дело вчера в 13:45
Общество
ООН заявила о росте численности населения России на 2 млн в 2020 году
Численность населения России достигла 145,9 млн человек, что на 2 млн больше, по сравнению с 2019 годом, следует из материалов ООН.
Известия вчера в 23:39
Общество
NASA оценило угрозу из-за утечки воздуха на МКС
РБК вчера в 13:13
Политика
Генпрокурор США сообщил о намерении добиваться смертной казни Царнаева
В конце июля этого года апелляционный суд первого округа США отменил смертный приговор Царнаеву.
РБК вчера в 20:39
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче ЧР по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" в домашнем матче чемпионата России по футболу одолел ЦСКА со счетом 2:1. Счет открыл Сердар Азмун на 19-минуте.
Московский Комсомолец 19 августа в 15:08
Армия и оружие
Министр обороны Белоруссии допустил стрельбу по протестующим
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин допустил применение военными оружия против протестующих.
Lenta.ru вчера в 19:57
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил об установлении личности водителя в момент ДТП
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце в центре Москвы, утверждает, что личность водителя, который сидел за рулем джипа артиста, установлена, сообщает телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости вчера в 18:06
Политика
В ФРГ назвали пиком наглости угрозы США из-за «Северного потока – 2»
Угрозы США ввести санкции против участников проекта «Северный поток – 2» являются верхом наглости, заявил 20 августа мэр немецкого города Засниц Франк Крахт.
Известия вчера в 22:40
Общество
Врио губернатора Иркутской области представил предвыборную программу
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал благополучие жителей основным приоритетом в своей работе.
Lenta.ru вчера в 10:31
Общество
Названы остающиеся в «красной зоне» по COVID-19 регионы
В "красной зоне" по распространению новой коронавирусной инфекции остаются 12 российских регионов, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Газета.Ru вчера в 21:35
Футбол
Ахмат — Ротор 3:1
МК-Спорт 19 августа в 12:58
Общество
В Госдуму внесен законопроект об отмене транспортного налога
Законопроект об отмене транспортного налога внесен на рассмотрение Госдумы. Против инициативы уже выступил Минфин.
Известия вчера в 19:41
Футбол
«Рома» проявляет интерес к Кокорину
Газета.Ru вчера в 14:40
Армия и оружие
Ветеран ВМС США предупредил о последствиях борьбы с подлодками России
Известия вчера в 23:01
Общество
Алексей Навальный был госпитализирован с отеком мозга
Рейс Томск-Москва авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, чтобы оказать медицинскую помощь Алексею Навальному.
Санкт-Петербург.ру вчера в 11:59
Происшествия
Доктор Мясников назвал альтернативную версию случившегося с Навальным
Телеведущий и врач Александр Мясников выдвинул предположение о том, что могло произойти с Алексеем Навальным, которому стало плохо в самолете.
АБН вчера в 06:05
Хоккей
«Вашингтон» второй раз вылетел после первого раунда плей-офф НХЛ
Хоккейный клуб «Вашингтон» проиграл команде «Нью-Йорк Айлендерс» и второй год подряд вылетел после первого раунда плей-офф НХЛ.
Коммерсантъ вчера в 23:40