Экономика
Вести ПодмосковьяРоссияне в марте сняли с банковских вкладов 315 млрд рублей
По данным ЦБ вклады россиян в банках в марте сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, сообщает ТАСС. В основном снятие средств произошло по вкладам в иностранной валюте, тогда как рублевые остались стабильны.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец23 апреля в 05:26
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфакс23 апреля в 19:06
Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвы23 апреля в 11:11
Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей
Российская газета23 апреля в 04:07
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