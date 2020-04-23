с чего всё началось

По данным ЦБ вклады россиян в банках в марте сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, сообщает ТАСС. В основном снятие средств произошло по вкладам в иностранной валюте, тогда как рублевые остались стабильны.

Россияне в марте сняли с банковских вкладов 315 млрд рублей

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