с чего всё началось

Вклады россиян в банках в марте сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, следует из материалов ЦБ. Сокращение произошло преимущественно по вкладам в иностранной валюте.

Россияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках

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