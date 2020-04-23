Экономика
ТАССРоссияне в марте забрали 315 млрд рублей со вкладов в банках
Вклады россиян в банках в марте сократились на 315 млрд рублей, или на 1%, следует из материалов ЦБ. Сокращение произошло преимущественно по вкладам в иностранной валюте.
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с чего всё началось
В комментарии регулятора о развитии банковского сектора говорится, что россияне снимали в основном валютные вклады, а рублевые депозиты были стабильны.Московский Комсомолец23 апреля в 05:26
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Отток с рублевых депозитов физлиц в марте компенсировал прирост на текущих счетах
Интерфакс23 апреля в 19:06
Россияне на фоне пандемии коронавируса всё активнее забирают деньги из банков
Эхо Москвы23 апреля в 11:11
Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей
Российская газета23 апреля в 04:07
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Шоу-бизнес
Ксению Собчак затравили за раздачу еды пенсионерам
StarHit.ru 09:30
Общество
Чехия открывает границы после карантина
Чехия стала первой страной Евросоюза, которая приняла решение открыть границы и снять ряд ограничительных мер, которые вводились из-за коронавируса.
BFM.ru 08:56
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
Общество
Коронавирус выявили в 40 районах Нижегородской области
Случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены уже в 40 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород.
В Городе N 09:02
Общество
Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
Происшествия
МВД сообщило о задержании экс-главы Пятигорска
В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и. о. главы Пятигорска Льва Травнева, подозреваемого в превышении должностных полномочий, его задержали на 48 часов.
RT на русском 10:45
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
Общество
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
RT на русском 11:31
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Биатлон
Пидручный: Россия начинает пожинать плоды своей наглости даже в спорте
Международное сообщество просто не выдерживает этой наглости, а деньги у России уже заканчиваются, чтобы платить и отмазываться.
Metaratings 06:55
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели
В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник вчера в 13:45
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Происшествия
В Уфе заключенные пытались устроить беспорядки в колонии
Шестеро заключенных отказались выполнять требования сотрудников колонии, не пускали их в помещение отряда, а также призывали других осужденных к беспорядкам.
Российская газета 07:01
Авто
Эксперты выяснили, что надежнее: карбюратор или инжектор
Плюс инжектора заключается в его экологичности и надежности, карбюратор приходится постоянно чистить, подкручивать и регулировать, обедняя или обогащая смесь в том, а с инжектором не придется столько возиться в повседневной жизни.
Тарантас Ньюс вчера в 02:20
Авто
Россию покинул самый дешевый в мире автомобиль Qute
В России перестали продавать самый дешевый автомобиль в мире.
Дни24 вчера в 08:11
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Общество
Адвокат дал оценку перепалке Уткина и Соловьева
Блогер и спортивный комментатор Василий Уткин оперативно отреагировал на выпад в свой адрес со стороны телеведущего Владимира Соловьёва, который пригрозил настучать тому «по кумполу» при встрече.
Национальная служба новостей 05:27
Здоровье
Дивеевский монастырь закрылся на карантин
Серафимо-Дивеевский монастырь с 25 апреля находится на карантине, сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии.
Интерфакс 12:47
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса
В 82 регионах России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:39
Гаджеты
Не все смартфоны на Android получат запись звонков
На смартфонах, работающих под управлением операционной системы Android 9 Pie и выше, появится функция записи звонков, сообщает пресс-служба компании.
Live24 09:10
Армия и оружие
Российские истребители Су-27 сопроводили бельгийский F-16
RT на русском 12:14
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ 12:25
Политика
В КНДР направлены китайские медики в связи со здоровьем Ким Чен Ына
Китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:52
Путешествия
Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов после пандемии
Власти Сицилии заявили, что после пандемии коронавируса оплатят туристам 50% стоимости авиабилетов на остров.
Pravda.Ru вчера в 13:38