Общество
ТАСС Наука Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января. Луна зайдет лишь в полутень Земли, но наблюдать за этим явлением смогут жители всей территории страны, сообщила ТАСС в пятницу сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 03:22, Ашберн
Кино
Джуд Лоу отрицает оскорбление католиков в «Молодом папе»
Общество
В Бурятии по программе «Земский учитель» предлагают 30 вакансий
Стартовал приём заявок для учителей, желающих стать земскими учителями и получить миллион 10 января в Бурятии открылся приём заявок для участия в программе "Земский учитель".
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Зеленский не исключил версию о попадании ракеты в самолет МАУ
9 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что прибывшие в Иран члены украинской комиссии по расследованию будут искать обломки российской ракеты ЗРК "Тор", поражение лайнера которой он назвал одной из основных версий.
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Экономика
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Премьера новинки запланирована на вторую половину 2020 года.
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Политика
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон защищает Европу от России, пишет РИА Новости.
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«Яндекс» изучает возможность выхода на рынок сотовой связи с собственным виртуальным оператором (MVNO).
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Ракета-монстр должна была совершить свой первый полет в 2017 году, но теперь первый запуск состоится, вероятно, не раньше 2021 года.
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Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
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Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
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Общество
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Для примера: в самом благополучном, советском ещё 1988 году, продолжительность жизни достигла 69,44 года, при том, что в похожих по демографической динамике США этот показатель составил уже тогда 74,77 года.