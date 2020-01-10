Общество
ТАСС Наука Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января. Луна зайдет лишь в полутень Земли, но наблюдать за этим явлением смогут жители всей территории страны, сообщила ТАСС в пятницу сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.
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Француз Мартен Фуркад стал победителем в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
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Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
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NYT показала видео ракетного удара по украинскому самолету в Иране
Американская газета The New York Times публикует видео, которое может свидетельствовать о том, что украинский самолет был сбит иранской ракетой недалеко от аэропорта Тегерана.
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Адвокат подтвердил интерес «Фейеноорда» к Кокорину
Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат подтвердил информацию о заинтересованности клуба в подписании форварда «Зенита» Александра Кокорина.
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Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Армия и оружие
Жуткая ошибка или «обезьяна с гранатой»? Инженер-разработчик РЛС — о том, почему теракт не мог быть причиной падения «боинга» под Тегераном
Иран объявил, что будет самостоятельно расследовать причины катастрофы, но потом согласился допустить к расследованию украинских, канадских, французских или российских экспертов. карточка эксперта Инженер, разработчик РЛС Андрей Горбачевский Андрей Горбачевский, инженер, разработчик РЛС.
Общество
Лукашенко ввел экологический налог на транзит нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал постановление, в соответствии с которым в стране вводится экологический налог на транзит нефти, передает «РИА Новости» 10 января со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
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Зеленский получил от США важные данные по крушению «Боинга» в Иране
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что получил от американской стороны данные, важные для расследования причин крушения самолета «Боинг-737» в Иране.
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Футбольные фанаты засмотрели ролик с участием зенитовца Малкома до дыр
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Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Наука
Лучшее за год. Сентябрь
На что способна любительская астрономия, где найти самый мощный биоэлектрический генератор и зачем вомбаты какают кубиками, поведает подборка лучших материалов, вышедших в сентябре на Indicator.Ru.
Транспорт
Тарифы на проезд по ЗСД Петербурга за наличные вырастут в полтора раза
Тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру в 2020 году поднимутся примерно в 1,5 раза для автовладельцев без транспондера.
Происшествия
В Саратове хулиганы покушаются на светодиодного оленя
Общество
Латвия предоставила политическое убежище журналисту «Росбалта»
Латвия предоставила политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, который в России заочно арестован по обвинению в клевете и вымогательстве.
Экономика
Росстат рассказал, какие товары подорожали в 2019 году
Для сравнения, по итогам 2018 года инфляция составила 4,3%, в том числе в декабре 2018 года - 0,8%.
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ были уволены 16 человек из отдела «П», причастные к съемке событий во время расстрела на Лубянке.
Политика
МИД России вернул Украине ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел России без рассмотрения вернуло Украине ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в Крым.
Театры
Труппе «Современника» представили нового худрука
Труппе театра «Современник» представили нового художественного руководителя Виктора Рыжакова. Об этом рассказали в пресс-службе театра.
Фигурное катание
Самодурова исполнила тройной аксель на тренировке
Действующая чемпионка Европы Софья Самодурова в своем официальном Instagram опубликовала видео с тренировки, на которой она исполняет тройной аксель.
Армия и оружие
Небоевые потери украинских силовиков превысили боевые
Количество украинских силовиков, которые погибли от болезней за последние 5 лет, достигло 3379 человек, в то время как боевые потери за тот же период – всего 3031 человек.