Общество

ТАСС Наука ТАСС Наука Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января. Луна зайдет лишь в полутень Земли, но наблюдать за этим явлением смогут жители всей территории страны, сообщила ТАСС в пятницу сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.
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