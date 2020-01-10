Общество
ТАСС Наука Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января. Луна зайдет лишь в полутень Земли, но наблюдать за этим явлением смогут жители всей территории страны, сообщила ТАСС в пятницу сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.
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Шоу-бизнес
Илон Маск в шестой раз станет отцом
Происшествия
Командир летевшего в Москву Airbus бросил штурвал для беседы с другом
Пассажир авиарейса Баку – Москва заснял на видео, как командир воздушного судна во время полета регулярно покидает кабину пилотов для того, чтобы поговорить со своим знакомым, находящимся в салоне, соответствующая видеозапись оказалась в распоряжении NEWS.ru.
Экономика
Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах
Происшествия
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Суд в Белоруссии приговорил к смертной казни двух братьев, обвиненных в убийстве учительницы, сообщила в пятницу пресс-секретарь Верховного суда республики Юлия Ляскова.
Политика
NYT опубликовала видео возможного попадания иранской ракеты в самолет
Энергетика
Австралийская компания продала сорт тяжелой «сладкой» нефти по цене выше $96 за баррель
Австралийская компания Santos продала сорт нефти Pyrenees с отгрузкой в начале марта с премией 31 доллар за баррель к бенчмарку Dated Brent, который составляет около $65.31 за баррель.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевского финансирования
Гарри и Меган объяснил это тем, что с одной стороны смогут воспитывать сына в уважении к королевском традициям, а с другой стороны получат пространство для создания своей новой благотворительной организации.
Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Происшествия
Бочкарева призналась в хранении наркотиков
Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении запрещенного вещества, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Политика
В Абхазии заявили об участии граждан Украины в попытке госпереворота
Политика
Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
Культура
Телепередачу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире
Ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram.
Политика
Путин заявил о «плачевном состоянии» здравоохранения в Крыму
В Крыму и Севастополе сфера здравоохранения находится в «плачевном состоянии» и требует особого внимания со стороны властей.
Футбол
Ларссон получил повреждение в матче за сборную Швеции
Нападающий московского «Спартака» и национальной команды Швеции Джордан Ларссон получил повреждение в товарищеском матче со сборной Молдовы (1:0).
Общество
Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии
Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.
Спорт
Пользователи Metacritic выбрали лучшие фильмы и сериалы десятилетия
Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
Общество
Грета Тунберг раскритиковала Федерера
Шведская эко-активистка Грета Тунберг поддержала акцию протеста против знаменитого теннисиста Роджера Федерера за его сотрудничество с известным швейцарским банком.
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Лукаса Сантоса в «Васко да Гама»
Происшествия
В Nordwind подтвердили жесткую посадку самолета компании в Анталье
Здоровье
Трансплантолог Каабак назвал недостатки законопроекта о донорстве
По словам руководителя отделения трансплантации органов детям Национального исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, проект закона о донорстве органов содержит недостатки.
Экономика
Росстат: инфляция в 2019 году составила 3%
По данным Росстата, за 2019 год инфляция в стране составила 3%, что совпало с предварительными прогнозами.
Интернет
Пользователи гаджетов на Android подверглись атаке нового вируса
Эксперты из «Лаборатории Касперского» обнаружили нового троянца, который рассылает рекламные объявления, устанавливает приложения и оставляет отзывы от имени владельцев гаджетов на операционной системе Android без их ведома.
Политика
Помпео предложил Зеленскому помощь в расследовании катастрофы в Иране
Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил Киеву помощь в расследовании авиакатастрофы в Иране.
Политика
Россию обязали заплатить Украине за Крым
Россию обязали возместить украинским компаниям потери, которые они понесли, потеряв активы в Крыму.