Общество
ТАСС Наука Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января. Луна зайдет лишь в полутень Земли, но наблюдать за этим явлением смогут жители всей территории страны, сообщила ТАСС в пятницу сотрудница Московского планетария Людмила Кошман.
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Общество
Между Крымом и Арменией хотят открыть регулярные авиарейсы
Авиакомпания была одной из первых, кто начал регулярные перевозки в Симферополь после воссоединения полуострова с Россией.
Политика
CNN: украинский самолет был сбит двумя ракетами
Разведка США считает, что разбившийся под Тегераном 8 января украинский самолет был сбит не одной, а двумя иранскими ракетами ПВО.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Игры
Слухи: Ubisoft выпустит продолжение Prince of Persia: The Two Thrones
Проект выйдет на консолях как текущего, так и следующего поколений. Dark Babylon продолжит историю The Two Thrones.
Происшествия
В СК заявили об объективности в деле экс-заведующей роддомом Сармосян
Следствие, несмотря на общественный резонанс, намерено объективно расследовать дело бывшей заведующей роддомом №27 Москвы Марины Сармосян, обвиняемой в халатности и уволенной со своего поста после многочисленных жалоб пациенток, заявил заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел столичного главка Следственного комитета (СК) России Владимир Меньшов.
Футбол
«Барселона» проиграла «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Футболисты «Барселоны» в полуфинальном матче Суперкубка Испании проиграли мадридскому «Атлетико».
Политика
Владимир Путин определил дату послания Федеральному Собранию
В этом году президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному Собранию в среду, 15 января.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
В Ухте на НПЗ компании «Лукойл» произошел пожар
Технологии
Правозащитные организации обратились к Google из-за предустановленных приложений
Ряд международных общественных организаций написали открытое письмо генеральному директору Google Сундару Пичаи с просьбой пересмотреть политику по предустановленным на устройства приложениям.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Общество
В России могут ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Правительство России поручило Министерству строительства до марта текущего года подготовить законопроект о введении штрафов в отношении ресурсоснабжающих организаций за завышение стоимости услуг ЖКХ, пишет газета «Известия».
Общество
Пожилой женщине повысили пенсию на 1 рубль и 10 копеек в Кургане
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут флоту осенью 2020 года
Атомная подлодка «Казань» будет передана Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Происшествия
Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги
На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
Происшествия
В Москве эксперты незаконно признали инвалидами 238 человек
Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.
Спорт
Зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне объявлены открытыми
Экономика
«Деньги из воздуха». Что общего у Bitcoin и американского доллара
Bitcoin и ФРС США обладают общим свойством, они делают деньги из воздуха, сказал профессиональный инвестор и телеведущий Гай Адами во время интервью на CNBC.
Энергетика
Лукашенко возмутился российскими ценами на нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился предложением России к его стране закупать нефть по ценам выше мировых.
Происшествия
Следствие просит суд назначить Бочкаревой штраф за хранение наркотиков
Экономика
Минфин не поддержал налоговую реконструкцию при наказании фирм-уклонистов
Отрицание налоговой реконструкции Письмо Минфина за подписью первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова было направлено руководителю ФНС Михаилу Мишустину 13 декабря.
Экономика
СУЭК купила у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2
На Красноярскую ГРЭС-2 приходится до 2,14% выработки электроэнергии в Объединенной энергетической системе Сибири.
Кино
HBO планирует снять сериал на основе фильма «Паразиты»
Телеканал HBO планирует выпустить сериал на основе фильма «Паразиты» южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо.
Общество
Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX
Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max.
Здоровье
В Омске выявлен заболевший гонконгским гриппом
В одном случае человек заболел гриппом A/H3N2 (так называемый гонконгский грипп), в другом случае - гриппом В.
Происшествия
Незаконные мигранты привели офицеров в колонию
Как сообщил в своих показаниях Анар Сеидов, представшие перед военным судом чекисты и полицейский заработали на своих незаконных услугах по оформлению мигрантов 7,5 млн руб. Всего с их помощью с декабря 2017-го по 20 марта 2018 года в России были оформлены несколько сотен незаконных мигрантов.