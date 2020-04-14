Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъРоссияне в режиме самоизоляции резко увеличили траты в салонах красоты

По этим данным, общее число транзакций россиян резко выросло в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей.
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Россияне бросились тратить деньги в салонах красоты на второй неделе изоляции

Lenta.ru11:51

Россияне в 3,5 раза увеличили траты на салоны красоты на второй неделе самоизоляции

Газета.Ru10:43

ВТБ: россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты на второй неделе самоизоляции

ТРК Сейм (Курск)09:43

Россияне в 3,5 раза увеличили траты в салонах красоты во время самоизоляции

Комсомольская правда10:28

ВТБ зафиксировал резкий рост трат россиян в салонах красоты во время самоизоляции

ТАСС10:11

Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян

РБК10:03

Россияне на самоизоляции увеличили траты в салонах красоты

News.ru10:42
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,8K
Общество

Липецкие власти внедряют в регионе пропускной режим

Власти Липецкой области первыми в Центральном федеральном округе (ЦФО) после Москвы и Подмосковья начали внедрять в регионе пропускную систему для снижения заражений новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:15
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Авто

Hyundai Tucson получил в РФ новую спецверсию Way

Компания Hyundai представила в России новую специальную серию кроссоверов Hyundai Tucson WAY с предустановленной платформой «Яндекс.Авто» и голосовым помощником «Алиса».
Автоновости дня 11:05
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Общество

Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
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Армия и оружие

Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Вены

Военное дело вчера в 01:32
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Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
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Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
4,1K
Общество

Аналитики заявили о рекордно высоких расходах россиян в марте

Из-за ажиотажного спроса в связи с пандемией коронавируса повседневные траты россиян в марте выросли более чем на 15% по сравнению с февралём и стали самыми высокими за всю историю наблюдений.
Клопс 16:02
1
Общество

На Кубани начали проверку в отношении судьи из-за скандального видео

БИЗНЕС Online 09:30
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Общество

В Калининградской области вводят справки для передвижения граждан

Власти Калининградской области ужесточают режим самоизоляции для граждан, который действует в регионе с 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 15:43
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Общество

Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке

Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
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Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
2,3K
Политика

Лавров прокомментировал снос памятника маршалу Коневу в Праге

Власти Праги сносом памятника маршалу Ивану Коневу подорвали договоренности, которые лежат в основе отношений России и Чехии, иначе как циничными и возмутительными их действия не назовешь, заявил во вторник глава МИД России Сергей Лавров.
РИА Новости 06:05
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Энергетика

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать

По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
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Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
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Здоровье

Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от трупа

Ореанда-Новости 11:05
43
Спорт

Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии

О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.
РБК 14:04
Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
34
Здоровье

В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на минувшей неделе в Рязанской области зарегистрировали ниже эпидемического порога на 61,6%, по Рязани — на 55%.
RZN.info 02:39
8
Общество

В Москве умерли 11 человек с коронавирусом

В Москве умерли 11 человек с коронавирусом. Об этом 15 апреля сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 17:14
305
Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК 06:19
1,8K
Происшествия

В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов

Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны как можно быстрее вернуть советскую практику продуктовых карточек, которые выдавались бы наименее обеспеченным жителям, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:29
1,2K
Футбол

Агент Люки Эрнандеса опроверг, что игрок получает в «Баварии» 24 млн евро в год

Ранее появилась информация, что вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер требует у руководства клуба зарплату более 20 миллионов евро в год, так как внутри коллектива ходят разговоры, что Эрнандес получает 24 миллиона.
Sports.ru 16:42
Футбол

Бывший вратарь «Севильи» Палоп вылечился от коронавируса

Бывший голкипер Валенсии, Вильярреала, Севильи и сборной Испании Андрес Палоп на своей странице в инстаграме сообщил о том, что вылечился от коронавируса.
Советский спорт 14:35
Здоровье

В Китае предсказали вторую волну коронавируса

Новая волна заражений коронавирусом может начаться в ноябре.
URA.Ru вчера в 05:35
434
Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
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Киберспорт

ESL One Los Angeles Online: Virtus.pro победили OG

Virtus.pro одержали победу над командой OG в групповом матче ESL One Los Angeles Online.
Inc-news.ru 12 апреля в 12:16
Общество

В МГД опровергли штраф за проезд под камерой без цифрового пропуска

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что автовладельцев в Москве, не оформивших цифровой пропуск, за каждый проезд под дорожной камерой могут начать штрафовать на 5 тыс. рублей.
RT на русском 16:57
Общество

Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля

В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
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