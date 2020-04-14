По этим данным, общее число транзакций россиян резко выросло в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей.

Россияне в режиме самоизоляции резко увеличили траты в салонах красоты

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